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閱讀數學／阿基米德羊皮書（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
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上週我們介紹，記載著阿基米德手稿的羊皮書，在達文西時期，書還一度出現在義大利。後來，祈禱書輾轉流落在各地，中間一度被發現「哎，這羊皮紙上面好像有數學符號」，然後被偷撕個一頁下來。到了 20 世紀，更與希特勒扯上關係。猶太裔持有者為了逃命，只好把書再度加工【註】，更進一步破壞了阿基米德的手稿。最終，在 1998 年的一場拍賣會上，被一位不願透露身分的富豪買下，交給華特斯美術館來修復。

以上這些內容，在《阿基米德寶典：失落的羊皮書》書中都有更精彩的介紹。作者一開始對於把阿基米德手稿擦掉的書記非常生氣，他竟然就這樣輕率地破壞了重要的歷史文物，害得阿基米德著作一度失傳。但後來，作者改變想法了，他認為或許這是冥冥之中的注定。正因為阿基米德的手稿變成了祈禱書，才得以安穩地放在教堂，成為如今唯一、流傳最久遠的阿基米德書籍。

隨著手稿被修復，阿基米德就如同耶穌基督那樣，從死亡中復活。或許站在科學家的角度來說，這一切都只是機率，都是隨機事件。但當我們發現一本平淡無奇的祈禱書背後，竟然記載著兩千多年前，很可能是人類史上最重要的知識人所說的話，許多人都還是可能會感受到在這段故事的「冥冥之中」。阿基米德到底留下了什麼話呢？

「致埃拉托斯特尼：

　我認為，為你寫下並確定一種特別的方法是很適當的⋯⋯」

阿基米德用沙草紙寫下一些數學定理，交給他的好友埃拉托斯特尼。信尾則有一段文字，是寫給正在讀這篇文章的你我。

「我認為本世代或者後幾世代的一些人，用我在這裡解釋的方法，可能有辦法找到一些我們目前尚未擁有的定理。」

閉上眼睛，你彷彿可以看見 2000 多年前，阿基米德寫下這句話後，站在西西里島的海邊，抬頭仰望宛如寶石般的藍天與海洋。他期待剛剛在沙草紙上寫下的數學定理可以代代流傳，成為後繼者開拓知識邊界的重要工具。人的生命有限，但用生命淬鍊出來的智慧結晶，將會永遠閃閃發亮，被後人珍藏。

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賴以威（數感實驗室）

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