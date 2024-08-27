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圖表看時事／時隔18年再對峙…以色列先制攻擊真主黨 圖解近月衝突與波及範圍

世界日報／ 編譯茅毅／綜合報導
以色列與真主黨雙方再度交火，真主黨發射大量火箭及無人機攻擊以色列。圖為遭到火箭攻擊的以色列民房。(歐新社)
以色列與真主黨雙方再度交火，真主黨發射大量火箭及無人機攻擊以色列。圖為遭到火箭攻擊的以色列民房。(歐新社)

上次以色列黎巴嫩真主黨「真正」的交戰是2006年，當時以色列揚言使黎國的時鐘倒退20年，一個月後衝突結束時，伊朗扶植的黎巴嫩民兵組織真主黨已受重創。

這次雙方再度交火，據路透報導，真主黨一名官員透露，他們25日發射火箭襲擊以色列是為了報復7月30日最高階軍事指揮官舒庫爾(Fuad Shukr)遇刺，而報復行動推遲是因為「政治考量」。該名官員說，真主黨「致力」確保對舒庫爾遇刺做出的應對措施不會觸發全面戰爭。

路透分析，主要的「政治考量」是正在進行的加薩走廊停火和人質釋放談判。談判代表24日在埃及開羅討論新的妥協方案，尋求彌合以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的分歧，但歷經數小時談判仍沒有進展跡象。關鍵問題沒有任何突破跡象，這包括以國堅持必須保有對於埃及和加薩走廊之間邊境的費城走廊。

儘管以國和黎巴嫩間緊張局勢升高，加薩走廊停火和人質釋放談判本周仍繼續進行，美國官員還是相信達成協議是可以實現的。 

但如果以色列再與真主黨走向全面開戰，將使在西方國家先進硬體和武器裝備支持下的以色列，和可謂全球當前最重裝的非國家行為者展開對決。目前彼此的能力均有所提升，這恐使雙方下一場衝突的破壞力更大。

倫敦智庫皇家國際事務研究所中東與北非事務主任瓦基爾表示，近20年來情況已出現變化，更棘手的是如今不僅是以色列與真主黨間的衝突，伊朗領導的「抵抗軸心」其他成員亦參與其中。

「抵抗軸心」包括伊朗支持的葉門叛軍青年運動和伊拉克及敘利亞的武裝團體，還有加薩的哈馬斯。它們之間以跨國、跨地區方式運作協調，這代表衝突不會局限在特定的地理區域及範圍，將把更廣泛的中東地區拖下水。

以色列是全球軍事裝備最先進的武裝部隊之一，相當於北約(NATO)標準，其空軍擁有F-35匿蹤戰機等美製武器和自製的鐵穹(Iron Dome)防空系統等新裝備，其國內的軍工業能自行生產戰甲車、防空系統、飛彈及無人機等武器。

不過，總部在黎國境內的真主黨亦較約20年前實力更強大，其現有的更先進而且更龐大飛彈庫存及無人機隊大多由伊朗供應，其整體戰力遠優於已和以軍在加薩鏖戰近11個月的哈瑪斯。

儘管以軍戰力仍占上風，但有分析家指出，若以軍對黎巴嫩發動地面攻勢，將面臨多重威脅挑戰。CSIS國際安全研究主任瓊斯提到，以軍雖技術先進，但問題在於「我們正談論怎樣類型的戰爭？」一旦以色列地面部隊入侵黎南，那就是另一回事，真主黨將在其極為熟悉的地形上，與以軍打一場攻防戰。

以色列先制攻擊 黎巴嫩真主黨還手。圖／聯合報提供 製表／國際中心
以色列先制攻擊 黎巴嫩真主黨還手。圖／聯合報提供 製表／國際中心

中東 以色列 圖表看時事 真主黨 黎巴嫩

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