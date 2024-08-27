國際小學堂／哈希納流亡印度 新德里陷外交兩難

孟加拉前總理哈希納在抗議浪潮中出逃印度，新德里卻陷入外交兩難。印度總理莫迪奉行印度教民族主義，新德里也長年支持哈希納，除了是不願見到孟加拉的伊斯蘭主義勢力掌權，也藉以抗衡中國大陸。分析家和印媒分別指出，印度在孟加拉人眼中已經「站錯邊」很多年，今後必須積極確保重要的印孟關係。

憂心哈希納失勢 伊斯蘭掌控孟加拉

法新社報導，哈希納視為對手並極力打壓的孟加拉民族主義黨（BNP）等團體，同樣被印度認定是威脅。

華府智庫威爾遜中心南亞研究所主任柯格曼說，新德里認為該黨和其盟友皆是危險的伊斯蘭主義勢力，可能損害印度利益，擔心若哈希納和她的人民聯盟黨未能掌權，印度將受其害。

智庫國際危機組織分析家基恩則說，新德里多年來都清楚表明，不認為哈希納和其執政黨以外有任何替代選項。哈希納的對手接掌孟加拉後，印度迄今對哈希納的支持可能招致負面後果。

哈希納失勢後，孟國境內就有印度教徒的商家和住家遭破壞。孟加拉以伊斯蘭教徒占多數，部分民眾將印度教徒視為哈希納的支持者。

孟加拉臨時政府領袖尤努斯說，希望幾個月內舉行選舉。曾經執政的BNP可能東山再起。哈希納的兒子喬伊則聲稱，臨時政府決定舉行選舉時，仍有意競逐職位的哈希納將返國。

與北京競逐南亞 需與臨時政府合作

此外，印度和中國近年都在南亞競逐戰略影響力，對象國家還包括尼泊爾、斯里蘭卡和馬爾地夫等。哈希納在任內試圖兩邊不得罪，除了接受印度的支援，也和北京維繫有力關係。

尤努斯就任臨時政府領袖後，莫迪很快就表達祝福，並說致力和孟加拉政府合作。北京也迅速向孟加拉新政府表示歡迎，並說重視中孟關係發展。

印度報章「印度快報」示警，哈希納流亡印度使新德里面臨巨大外交挑戰，印、孟兩國關係可能將有短期挫折，當局需要積極控制傷害程度。

不過尤努斯已向印度遞橄欖枝。他在英國經濟學人寫道，印度等國雖然因支持哈希納而受到孟加拉人怨懟，但未來有很多機會修補嫌隙。