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好讀周報／日據時代啟用…台灣首家百貨「菊元百貨」 盼有機會成為古蹟

聯合報／ 好讀周報
光復後的菊元百貨。（圖／台北市立文獻館）
光復後的菊元百貨。（圖／台北市立文獻館）

文／記者何定照

台北市衡陽路國泰金融大樓前身是台灣第一家百貨公司「菊元百貨」，國泰集團買下後計畫都更，但隨著近年不少歷史建築爭取變古蹟，國泰改變態度並舉辦特展，盼菊元未來有機會成古蹟，與台南市定古蹟「林百貨」相輝映。

菊元百貨由日本商人創立，啟用於1932年，日本戰敗後陸續改為中華國貨公司、軍人之友總社，曾由多間百貨公司所用，直至1979年由國泰集團買下，2017年登錄為歷史建築。

國泰最近舉辦「守護城中．再現菊元」展覽，由台北市古蹟與歷史建築保存基金會及台灣歷史資源經濟學會共同執行。

國泰建設董事長張清櫆表示，國泰當初買下該建築主要是要做都更，後來聽文資人士說才知曾是日治時期的菊元百貨，因此舉辦「守護城中．再現菊元」展覽，未來若有機會核定為古蹟，希望能像台南市定古蹟林百貨那樣成為文化景點。

張清櫆說，目前展覽能表現過去的樣貌有限，早年「流籠」（電梯）外觀也只能先用圖像貼出，「未來如果能真正重現菊元的光榮，我覺得更有意義。」不過，菊元百貨未來能否變更文資身分要經文史工作者研究。

文資團體爭取菊元百貨成為古蹟已久，由於菊元所在的城中區有不少老建築都面都更問題，文資人士期盼藉由菊元變成古蹟，再依文資法「不得破壞古蹟之完整，亦不得遮蓋其外貌或阻塞其觀覽之通道」等規定，進一步影響附近都更案，守護整個城中區百年風景。

台北科技大學工業設計系主任李東明說，國泰當年改建並未動結構體，只在外牆增建玻璃帷幕，內部還是日治時期樣貌，傳承歷史也集結文化意涵。

台北市文化局表示，早年不少文資所有人深怕建物被指定古蹟，認為一旦變古蹟就動彈不得，喪失一切轉機，但隨著所有權人對古蹟可進行容積轉移等權益漸有概念，近年愈來愈多屋主主動希望建物成為古蹟，在文資審議時積極介紹其屋的文資價值。

菊元百貨目前產權在國泰建設，國泰當年改建並未動結構體，只在外牆上增建玻璃帷幕，保持了菊元原貌。記者何定照／攝影
菊元百貨目前產權在國泰建設，國泰當年改建並未動結構體，只在外牆上增建玻璃帷幕，保持了菊元原貌。記者何定照／攝影

古蹟 好讀周報 文化資產 歷史建築 都更

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