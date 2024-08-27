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好讀周報／營運成本上漲、新生註冊率銳減 美大學開始廢除科系

聯合報／ 好讀周報
美國聯邦政府因應疫情撥發的補助金近日到期，許多大學不耐高昂營運成本及招生人數不如預期等考量，紛紛廢除科系或課程。美聯社
美國聯邦政府因應疫情撥發的補助金近日到期，許多大學不耐高昂營運成本及招生人數不如預期等考量，紛紛廢除科系或課程。美聯社

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國明尼蘇達州聖克勞德州立大學（St. Cloud State University）證實，新冠肺炎疫情聯邦救濟資到期、學校營運成本不斷上漲、加上大學新生註冊率銳減等綜合影響，該校除了撙節各項開支，也開始廢除學生人數稀少的科系及課程，影響部分學生的受教權與財務規畫。

美聯社報導，美國聯邦政府因應疫情撥發的補助金近日到期，許多大學不耐高昂營運成本及招生人數不如預期等考量，紛紛廢除科系或課程，影響已付清學費或是申請就學貸款的學生權益。

聖克勞德州立大學表示，眾多學院設法撙節，原本企盼利用聯邦補助支撐校務開支，但隨著疫後的大學新生註冊率下降，整體註冊率難以回到疫前水準，校方如今必須面對新現實。

23歲的克里斯緹娜‧韋斯特曼（Christina Westman）無奈聖克勞德州立大學宣布廢除音樂系，停開42門學位學程和50門選修課程，夢想成為音樂治療師的韋斯特曼只好轉學到位於另一個城市的奧格斯堡大學（Augsburg University）就讀。韋斯特曼辦好轉學手續後，緊鑼密鼓的轉租已簽約的租屋、找新房子、搬家，並重找打工機會。她說：「這一切令我焦慮至極，且對許多未知與不明確的事物感到恐懼。」

全美學生資料交流研究中心（National Student Clearinghouse Research Center）數據顯示，大專院校註冊率在前兩學期有所回升，但學生主要就讀社區大學，4年制大學的註冊率仍低。

全美出生率從2007年至2009年大衰退期間下跌後便未恢復，青少年人口萎縮成為另一隱憂，影響高中及高等教育的入學人數。考量美國大專院校的學費高昂，加上就業市場火熱，不少學生選擇步入職場而放棄升學。

專家表示，大學削減科系只是個開端，目前未廢除科系的大學也著手審查各項學位課程的營運成本。賓州州立大學（Pennsylvania State University）評估內容重複且招生不足的學術課程，以應對學生人數減少的狀況，受影響學科以人文領域最明顯。

好讀周報 科系 美國 註冊率

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