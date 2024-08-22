科學人／感染流感為何有人重症身亡、有人安然度過？這個基因是關鍵

感冒聽起來稀鬆平常，但流行性感冒可不容小覷，秋冬大流行時，台灣每年約有4500人死於流感；這一、兩年全球新冠肺炎疫情趨緩，病毒或許稍弱了些，仍然有很多人感染後因肺炎重症而死，特別是一些原本十分健康的人。

為什麼有些人感染了呼吸道病毒會引發重症、甚至死亡，有些人卻能安然度過？科學家找到了一個關鍵基因：OLAH。這篇8月中旬發表在《細胞》（Cell）的研究報告，是由澳洲墨爾本大學杜厄提感染與免疫研究所的凱吉爾斯卡（Katherine Kedzierska）團隊與全球16個研究機構合作完成。

科學家一開始是在因禽流感A(H7N9)住院的患者身上，注意到OLAH基因與致死的關聯性；接著他們對感染季節性流感、新冠病毒COVID-19以及呼吸道融合病毒（respiratory syncytial virus, RSV）的住院患者進行血液分析，發現因呼吸道重症住院、甚至死亡的患者，其OLAH活化程度較高。

OLAH這個基因所表現的油醯基載體蛋白水解酶（oleoyl-acyl-carrier-protein hydrolase, OLAH）負責油酸（oleic acid）的生成，油酸是細胞結構十分重要的一種脂肪酸，並可能和免疫系統中巨噬細胞的活化有關。凱吉爾斯卡團隊的蔡（Brandon Chua）進一步利用小鼠進行實驗，發現剔除OLAH基因的小鼠，感染流感病毒後組織受損與發炎程度都較輕微。病毒感染引起的呼吸道重症，已知是「細胞素風暴」這種強烈免疫反應所致，凱吉爾斯卡說：「在此之前，沒有人知道油酸與疾病的感染可能有關。」

美國威斯康辛大學麥迪遜分校的病毒學家河岡義裕（Yoshihiro Kawaoka）認為這是個相當傑出的研究。凱吉爾斯卡希望，OLAH基因的表現可幫助臨床醫師為住院患者進行風險評估，並擬定個人化治療策略。英國倫敦帝國學院的免疫學家奧彭蕭（Peter Openshaw）也表示相當興奮，但他提醒：「從研究到臨床應用，是一條漫長且不可預期的道路。」

資料來源

1. An unexpected gene may help determine whether you survive flu or COVID-19

2. High expression of oleoyl-ACP hydrolase underpins life-threatening respiratory viral diseases

（本文出自2024.08.16《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）