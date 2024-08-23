閱讀數學／阿基米德羊皮書（上）

「我認為本世代或者後幾世代的一些人，用我在這裡解釋的方法，可能有辦法找到一些我們目前尚未擁有的定理。」

1998年的佳士得拍賣會上，記載著這段話的古書以220萬美金高價賣出。為什麼這段話這麼重要？因為這是阿基米德說的。795年前的四月，有一位書記打算抄寫祈禱文，他隨手拆開了幾本古籍，只因為他需要羊皮紙。羊皮紙經過特殊溶液清洗、再用浮石刮揉……很好，上面的字差不多都被擦乾淨了。

書記不知道的是，他剛擦掉的，是阿基米德流傳下來的3本手抄本之一。

在沒有印刷術的年代，知識的傳承很不容易，只能靠手抄；而阿基米德所流傳下來的書籍更少，主要原因是「一般人看不懂」。越多人讀得懂、越受到歡迎的書籍，就越有可能被抄寫、流傳下來。阿基米德的著作就是另一種。

▍一度存放在諾亞方舟的古代智慧結晶

君士坦丁堡，被譽為是古典文獻的諾亞方舟，保留了大量的古代著作。在西元1000年時，當地的學者抄錄了3本阿基米德的著作。後來，經歷十字軍東征、諾亞方舟被燒毀，阿基米德的書也一度失蹤。其中兩本，後來輾轉漂流到了義大利，受到麥迪奇家族的重視。雖然最後沒有得到抄本，但就像前面提到的，阿基米德的書一般人看不懂。可，如果看的人不是一般人呢？

沒錯，文藝復興時期，多得是能承接阿基米德智慧的人。在當時，阿基米德就好比是現代的愛因斯坦一般的存在。建造百花大教堂的Brunelleschi就被稱為「阿基米德第二」，而伽利略也說過自己受到阿基米德的影響。阿基米德在書中提到如何求出平面形狀的重心，達文西讀完後，更進一步站在巨人的肩膀上，推導出立體形狀重心的求法。然而，在那本唯一沒有登陸義大利，被拆散變成祈禱文的書中，阿基米德不僅記錄了求立體形狀重心的方法，而那些形狀甚至是表面彎曲的立體形狀。阿基米德的肩膀，遠比達文西看到的還要再高出許多。

（未完待續）