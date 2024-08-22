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新聞中的公民與社會／博愛座擬改名、放寬適用對象 給誰坐才符公平正義？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
衛福部社家署預告調整「身心障礙者權益保障法」對於博愛座規定，除將博愛座更名為「優先席」，也預計將適用對象由老弱婦孺，變更為「其他實際需要者」。本報資料照片
衛福部社家署預告調整「身心障礙者權益保障法」對於博愛座規定，除將博愛座更名為「優先席」，也預計將適用對象由老弱婦孺，變更為「其他實際需要者」。本報資料照片

一、時事掃描

博愛座爭議落幕？衛福部預告修法改稱優先席、放寬適用對象

近期博愛座爭議頻傳，衛福部長邱泰源日前要求社家署，採單條修正方式，調整「身心障礙者權益保障法」第53條中有關博愛座規定，並於今日預告、7日後截止，法條內文除將博愛座更名為「優先席」，也調整適用對象，將優先乘坐博愛座之「老弱婦孺」，修正為其他實際需要者。【2024/6/28聯合報】

二、命題趨勢

我國社會對博愛座(Priority Seat)的認定，過於強化外顯需求、專用座位，因此常引發衝突爭議。各國對於Priority Seat給誰座？則因風土民情不同，規範與讓座文化亦不同。博愛座的法源依據為身心障礙者權益保障法第53條，衛福部透過預告方式，廣收民意，將進行單條修正。此新聞關鍵字：身心障礙者權益保障法、公平正義、修法程序、文化差異、大眾運輸、資源分配、處境不利群體等。

三、牛刀小試

由於大眾運輸系統之博愛座爭議頻傳，衛福部提出身心障礙者權益保障法第53條修正草案，預告將博愛座更名為優先席、適用對象從老弱婦孺修正為其他實際需要者。下列哪一個敘述最能解釋上述現象？

(A)優先席、實際需要者之新規範，將更強化公平正義之落實

(B)行政院院會通過衛福部的草案後，便產生法律規範的變遷

(C)修法後，將產生負向非金錢誘因讓有需要者坐在優先席上

(D)適用對象的改變，優先席設置將從實質平等走向形式平等

答案：A

解析：(B)立法院三讀通過修正案、總統公布實施後，才產生法律規範的變遷(C)正向非金錢誘因(D)優先席的設置將更落實與強化實質平等。

四、歷屆試題

某教師提醒同學「多元文化政策」的用意並不是只有行為上表示欣賞或尊重群體差異，而是藉由公共政策的資源分配力量，促進不利群體的文化發展與平等參與社會的權利。下列同學所蒐集到的資訊，何者最能突顯上述教師所述的相關政策？(2021指考)

(A)政府透過BOT方式，獎勵企業興建具原民風格的渡假村振興觀光產業

(B)政府立法要求公共電視於主要的時段，提供手語新聞或手語翻譯服務

(C)政府補助社區大學授課，鼓勵文史工作者研究社區或部落發展的歷史

(D)政府於工業區內興建國際移工宿舍，提供移工舒適且安全的居住環境

答案：B

修法 公共政策 博愛座 衛福部

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