國中國文／小故事大道理 寓言故事〈黔之驢〉

還記得「唐宋古文八大家」嗎？是唐朝韓愈、柳宗元，與宋朝歐陽脩、蘇洵、蘇軾、蘇轍、王安石、曾鞏，八位古文代表作家的合稱。我們在國中階段可能習得歐陽脩〈賣油翁〉、蘇軾〈記承天夜遊〉，較無機會接觸柳宗元的作品，今日就來認識柳宗元和他的作品吧！

柳宗元，字子厚，河東人，人稱「柳河東」。為官曾被貶為柳州刺史，故也稱為「柳柳州」。其詩文擅於刻劃山水，反映現實，風格清新峭拔。眾多作品中，最為人知的就是「永州八記」與寓言故事「三戒」。

「永州八記」是柳宗元謫居永州時，借寫山水遊記抒發胸中鬱悶不平的八篇散文。「三戒」分〈臨江之麋〉、〈黔之驢〉、〈永某氏之鼠〉，借麋、驢、鼠三種動物的可悲結局，諷刺社會上的三種人。

「寓言」是以淺近假託的故事或用擬人手法，表達某種哲理的文學，常含有訓誨的教育作用。〈臨江之麋〉比喻受人庇護而忘卻身分，一旦離開被庇護的環境，就會招引禍害。用以諷刺無自知之明，認敵為友，最後招致滅亡者。〈永某氏之鼠〉比喻那些為非作歹、為害鄕里之人，雖一時得意，但多行不義必自斃，終究不會有好下場。諷刺某些猖狂官僚，下場必定悽慘，人們當引以為戒。

那麼〈黔之驢〉究竟又有何寓意呢？就讓我們一起來聽許由老師說故事吧！