寫作教室／議題探索（下）

在上一篇專欄中，我們藉由日本政府於今年初頒布了攸關移民、醫療和住房建議的《生活和工作指南》一事，作了文化議題上的分析和討論，並整理與延伸了以下幾點資訊與問題。（請見表一）

〈日推生活指南〉的論點及延伸整理。（製表／吳俊霖）

面對這些問題，除了文本資訊外，資料的對比與蒐集亦十分重要。尤其是在議題的深度研究上，如何擴展自身的敏銳度，除了批判性思考外，很大一部分則倚賴著平常累積的主題閱讀。透過文章的統整與並讀，擴充議題內涵，進而追索議題的往昔（歷史、文化、現象形成之脈絡）與未來（趨勢、挑戰與發展）。

如我們參看2024年4月8日發表於《好讀》周報765期的〈觀光客 變公害〉一文，指出外國旅客雖帶動日本經濟疫後復甦，卻也對當地居民、交通、環境及文化造成困擾與禍害。證得日本社會對移民或外來觀光客於傳統社會規範（潛規則、社交線索等涵納於「日本文化」中的內容）被破壞的焦慮，而此種「保守」，則來自過去孤立主義、民族主義到如今其自我認知上的同質性，另一部分也源自現今人們對失業、文化破壞以及犯罪率飆升的擔憂。

其所面對的挑戰，除了國內人口危機、勞動力不足，也來自於對移民工作保障上的法律與制度上的缺漏。在這樣的思辨過程裡，我們也可以藉此反思台灣在移民與文化衝擊之問題上，於民族性、人民反應、官方政策等與日本的差異，又或是我們自己是否也曾經歷過文化衝突，乃至不小心觸犯他者文化禁忌的經驗。這些思考的內容與成果，都將成為未來在國寫議題上的素材。