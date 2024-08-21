好讀周報／孟加拉學運示威失控釀動亂 諾獎得主尤努斯返國掌大局

文／陳韻涵輯

孟加拉學生團體反對高等法院裁定恢復「公務員配額制」，7月起號召群眾抗議，示威活動遭時任總理哈希納（Sheikh Hasina）政府強力鎮壓，失控成為暴亂，造成逾455人死亡、數千人被捕，令人聯想到中國的六四事件。這場動亂是哈希納執政15年來最嚴重的血腥事件，她8月5日黯然下台，搭機逃亡印度。諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）8日從法國返回孟加拉，宣誓就任顧問，領導孟加拉臨時政府。

法新社報導，尤努斯抵達達卡後表示，「孟加拉已開創新的勝利日，二次獨立」，呼籲孟加拉人民恢復社會秩序，允諾與孟加拉軍方組成的看守政府攜手推動「美好的民主進程」。

尤努斯與十多位內閣成員宣誓就職，但他們的頭銜皆為顧問，而非部長，其中組織抗議活動的學運團體「學生反歧視運動」領袖伊斯蘭（Nahid Islam）與馬默德（Asif Mahmud）也在顧問之列。

尤努斯在首都達卡的總統府的宣示就任儀式中表示，「我將堅守、支持、維護憲法」，並允諾他將抱持真誠的態度履行職責。這場宣示典禮邀集政壇及公民社會領袖、軍事將領，以及外交官員觀禮。

另據路透報導，孟加拉學生示威迫使哈希納下台後，孟加拉官員10日表示，大法官哈山及孟加拉（中央）銀行總裁塔路克德已請辭。

孟加拉司法部顧問納茲魯爾目前轉任臨時政府顧問，他敦促群眾和平示威，「不要破壞公共財產」。

●這個人／微型金融助人脫貧 窮人銀行家獲諾獎

尤努斯在美國和孟加拉取得經濟學碩博士學歷後，1972年擔任孟加拉吉大港大學的經濟學教授。孟加拉1974年遭遇飢荒，尤努斯覺得除了教書外，還必須為窮人做點什麼，遂創辦「鄉村銀行」（Grameen Bank）提供農村貧民條件寬鬆、金額低於100美元的小額貸款，成功幫助數百萬人擺脫貧窮而聲名大噪。

尤努斯認為，貧窮會剝奪人類的所有價值。他主張小額信貸既是人權，也是脫貧的有效手段。他說：「依據窮人的經濟能力提供適合他們金額貸款，教導他們基本的財務原則，他們通常可以自行管理財務。」

鄉村銀行的貸款模式促進全球各地的小額信貸扶貧運動，包括尤努斯在美國成立的非營利組織「美國鄉村銀行」。諾貝爾獎委員會肯定尤努斯「從社會底層推動並創造經濟和社會發展」，2006年授予他諾貝爾和平獎，尤努斯成為孟加拉首位諾貝爾獎得主，且被譽為「窮人的銀行家」。然而，尤努斯也因此遭哈希納敵視，哈希納指控尤努斯「吸窮人的血」。

達卡勞動法院今年元旦宣判尤努斯旗下的「鄉村電信」違反勞動法，未替67位全職雇員設立職工福利金，也未依企業宣稱的政策將5%收益回饋給員工，判處尤努斯與其他3人不必辛苦勞役的6個月簡易徒刑。

尤努斯等被告否認罪名，尤努斯發出聲明表示，「所有針對我的指控既無前例且欠缺邏輯，呼籲孟加拉人民團結為不公不義發聲，支持民主及所有人都該擁有的人權」。

尤努斯的支持者認為，這場訴訟是哈希納提防尤努斯參選的迫害手段。尤努斯訴訟團隊1月表示，4人獲准保釋1個月，準備上訴。尤努斯於保釋期間離開孟加拉，而達卡法院事後宣判他無罪。

尤努斯8日返國接掌大權，圖為他在機場與軍方資深將領握手，代表雙方未來將合力重建國家。（圖／法新社）

●陰謀論／拒交聖馬丁島主權 導致前總理下台？

孟加拉前總理哈希納6日在印度首次露面並發表聲明，宣稱她若同意將聖馬丁島的主權交給美國，原本可以繼續執政，明示她的政府倒台與美國干預孟加拉內政有關。對此，美國國務院則予以否認。

《印度時報》報導，哈希納在聲明中表示，美國確實曾要求她交出聖馬丁島的主權以控制孟加拉灣，且若她接受美方的條件，便可繼續執政。

孟加拉最南端的聖馬丁島具備地緣政治關鍵地位，這座面積僅3平方公里珊瑚礁島座落孟加拉灣東北部，島上約有3700人，主要種植水稻和椰子，從事漁業並採海藻，海藻晒乾後出口緬甸。

聖馬丁島在孟加拉語中被稱作椰子島，因為當地有大量的椰子樹而得名，該島原為「特克納夫半島」的一部分，但該半島部分被海水淹沒，最南端成為孤島。

聖馬丁島的歷史可追溯到18世紀，當時阿拉伯商人首次在此定居，命名為「Jazira」。1900年，英國進行土地調查，將聖馬丁島納入英屬印度，並以聖馬丁牧師的名稱為該島嶼命名。

緬甸1937年從英屬印度脫離時，聖馬丁島仍屬印度；1947年分治後，該島被巴基斯坦控制，1971年解放戰爭後成為孟加拉的一部分。1974年，孟加拉和緬甸達成協議，承認該島為孟加拉領土。

然而，聖馬丁島海域爭議不斷，孟加拉漁民經常遭緬甸海軍警告和拘留。鑑於該島靠近孟加拉灣的戰略位置，海域畫界經常導致地緣政治緊張。國際海洋法法庭2012年做出重大裁決，確認孟加拉對聖馬丁島的主權、領海及專屬經濟區範圍。

除了孟加拉與緬甸在聖馬丁島的爭議，該島在孟加拉1971年獨立以來，持續發揮重要政治作用。

《印度時報》報導，美國和中國都亟欲強化該區軍事部署，哈希納曾指控「孟加拉國民族主義黨」去年6月盤算將聖馬丁島賣給美軍蓋基地，換取美國在選舉方面的支持。

哈希納的兒子喬伊也說，孟加拉近期的抗議活動「由外國情報單位煽動」。

美國曾多次批評孟加拉的人權紀錄和選舉程序，但美國國務院已發出聲明駁斥相關說法，重申尊重孟加拉主權和自由公正的民主選舉。