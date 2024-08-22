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好讀周報／康熙牡丹台賞花「巧遇」皇孫乾隆 學者推測：雍正為此布局1年之久

聯合報／ 好讀周報
「皇帝的移動花園」以清代宮廷花卉畫為主題，搭配植物標本及花卉照片。記者陳宛茜／攝影
「皇帝的移動花園」以清代宮廷花卉畫為主題，搭配植物標本及花卉照片。記者陳宛茜／攝影

文／記者陳宛茜

數年前拍出台幣6億元的「乾隆帝御寶交龍鈕白玉紀恩堂璽」，乾隆在玉璽的題詞中寫下他與祖父康熙在圓明園牡丹台初見的往事。他說自己在圓明園紀恩堂（便是牡丹台）第一次晉見康熙，受祖父寵愛，邀住宮中親自教誨，乾隆許諾祖父要嚴遵祖訓，勤民親賢。文中暗示康熙喜愛皇孫，早屬意弘乾隆承繼大業，因此傳位給乾隆之父雍正。乾隆和雍正說法一致，用「康熙寵孫」為「雍正奪嫡」之事闢謠。

後世有學者推測，康熙受兒子之邀到圓明園牡丹花「巧遇」孫子乾隆，是雍正的精心布局。乾隆晚年曾在詩作的自注中表示，11歲時隨父親到郊外，雍正要他背誦經書，一旁是一批康熙的近臣，一聽大為佩服驚嘆，這正是「牡丹台賞花」的前一年。以此推測，雍正可能早早就開始布局，先讓乾隆在康熙的近臣前大展才華、讓康熙耳聞此孫才華。再以賞牡丹花為名讓祖孫相見，一步步將乾隆送進宮，作為自己當上皇帝的籌碼。

雍正是否以牡丹花為餌讓康熙「巧遇」乾隆？「皇帝的移動花園」策展人、故宮書畫文獻處助理研究員蘇雅芬表示，康熙確實是愛花的皇帝。康熙朝曾編篡花卉百科全書《廣群芳譜》，牡丹也是康熙皇非常喜歡的花種。雍正是否以牡丹布局很難說，但雍正和乾隆父子倆確實不斷鋪陳「康熙在牡丹台前巧遇乾隆」這段故事，為雍正的繼位建構正統性。

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宋人《富貴花狸》。（圖／故宮）
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國寶《清畫院 畫十二月月令圖》刻畫園林中的理想生活，圖為二月選軸。（圖／故宮）
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