114會考複習起跑／奧運中的科學 看羽球賽學理化
萬眾矚目的奧運已經完美落幕，期間各路運動好手齊聚一堂，為全球觀眾帶來一場場精彩又刺激的競賽，同學們有沒有守在螢幕前幫喜愛的選手加油呢？奧運的比賽項目琳瑯滿目，我們的優秀選手們在羽球賽中努力奮戰，更是讓大家熱血沸騰！
打球時，球的運行也是有一定科學原理的，你知道羽球賽中藏有什麼理化知識嗎？在109會考題中，就考出了羽毛球運動相關的題目，讓力宇教育的趙天豪老師帶你一起從球路中探索科學，十分有趣，快來一起看看吧。
109會考的題目如下：
在國三課程中，將會學到「動能與位能」，羽毛球因球路不同，重力位能的變化也會有所不同。天豪老師用清楚易懂的方式講解題目，先幫明年會考的同學們打下基礎。快點開影片，讓力宇教育的趙天豪老師帶你提前預習，起跑早一點、準備更充足。
★想一想，除了影片中提到的羽毛球，還有哪些運動也有重力位能的觀念呢？全影片有更多動能與位能的介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
延伸資訊
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