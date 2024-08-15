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新聞中的公民與社會／海巡破獲私菸工廠 下腳料劣品市值總價950萬

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
海巡署偵防分署台中查緝隊在南投縣集集鎮破獲私菸工廠，查扣贓證物。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署台中查緝隊在南投縣集集鎮破獲私菸工廠，查扣贓證物。圖／海巡署提供

一、時事掃描

海巡破獲集集私菸工廠 下腳料劣品市值總價950萬

海巡署偵防分署台中查緝隊在南投縣集集鎮破獲私菸工廠，現場查扣菸絲下腳料2730公斤，約可製成13萬6500包私菸、捲菸成品5000支、半自動捲菸機和相關製菸機具，市值總價950萬元，全案依違反菸酒管理法函送主管機關南投縣政府依法裁處。【2024/6/28聯合報】

二、命題趨勢

國民生產毛額(GDP)是各國重要的經濟指標，而GDP指標的缺點包括：不計入市場交易、無法反映所得分配、無法反映產品品質變化、忽略對環境影響等。此新聞的命題關鍵字包括：地下經濟造成GDP被低估、菸品健康捐、外部成本內部化、逃漏稅、行政罰、依法行政等。

三、牛刀小試

海巡署查獲今年第7座的私菸工廠，現場查扣菸絲下腳料2730公斤，約可製造13.65萬包私菸、捲菸成品5千支。若這些未經檢驗合格偽劣菸品流入市面，將破壞經濟秩序，危害民眾身體健康。根據題文研判，下列相關敘述何者最為正確？

(A)政府查緝私菸予以罰緩，屬於正向的金錢誘因

(B)基於私菸品質堪憂，因此私菸交易不計入我國GDP

(C)躲避菸品健康捐的私菸交易，將產生外部成本內部化

(D)私菸流入市面，屬於地下經濟，將造成我國GDP被低估

答案：D

解析：(A)屬於負向的金錢誘因(B)基於非市場交易之地下經濟，因此私菸交易不計入我國GDP(C)必須納入菸品健康捐，才符合外部成本內部化。

四、歷屆試題

在COVID-19疫情嚴峻時期，中央流行疫情指揮中心經常召開記者會，報告疫情數據，說明防疫政策與醫療資源概況等。期間有數項防疫措施如下：一、依規定，應居家隔離的民眾若違規外出被查獲，將處以最高100萬罰鍰。…「對居家隔離民眾違規外出處以重罰」這項措施，請判斷下列何者最可能衍生對國內生產毛額之影響？(2024學測)

(A)部分被隔離民眾擅自出門，購買路邊小吃攤的食物來解饞

(B)政府將民眾違反防疫措施所繳交之罰鍰，轉用於紓困補貼

(C)居家隔離民眾為恢復健康，透過外送平台訂購營養補給品

(D)為排遣時間，被隔離的民眾熱衷於報名國外大學線上課程

答案：C

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

GDP 海巡署 私菸

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