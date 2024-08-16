快訊

被爆用兒子名義開公司…陳佩琪還原「僅商討名稱」：犯哪條法律？

王齊麟奪金後「高調放閃」惹議 陳詩媛道歉關閉threads

吃飽後馬上做「6行為」恐害胃食道逆流！喝咖啡、彎腰、提重物都是地雷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閱讀數學／我是「提燈女士」南丁格爾，我將統計圖表獻給女王與士兵（下）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

上週講到我提著燈巡視傷兵，被稱為提燈女士。不論我的名氣是虛是實，既然我變有名了，我就要好好運用。回到英國後，我把士兵死因分門別類，統計各種原因的死亡人數。我發現，很多犧牲其實是在環境與制度上出了問題，完全可以預防！

當時已經有人在使用圓餅圖、直方圖，但對大部分人來說，這些圖形仍然很新穎——尤其是對那些既不想讀文字，也不想看數字的國會議員來說。我將這些數字畫成清晰的圖表，獻給女王，並成功說服國會，推動了一波又一波的改革。我畫出的圓形直方圖，後來被稱為「南丁格爾玫瑰圖」（Nightingale's Rose Chart）。

小時候對數學的投入，竟然在這麼多年後，幫助我實現了理想！後來我成為皇家統計學會的第一位女性成員，籌辦了護理學校，發行了許多衛教書，並促成《公共衛生法》的通過。「護理」終於被世人認為是一門專業。

▍是聖徒，也是個凡人

一位統計學家這樣描述我的哲學： 「若要了解上帝的想法，我們就必須研讀統計，因為這就是祂造物的準繩。」 我將一生奉獻給上帝，為祂實踐善行。即使我的姊姊認為，比起動手照顧病人，我更喜歡謀略；即使旁人認為，我倉促推動改革，害我的摯友賀伯特過度勞累而辭世；即使後人認為，我的醫學觀念落伍，甚至反對微生物理論⋯⋯但我積極奔走，希望獲得更多統計資料、推廣護理教育、盡可能多幫助一些病人的初心，卻也是不變的。

我極少坦露內心，你們或許很難理解我為什麼會做出那些選擇。但又有多少人真的能將自己的選擇梳理清楚呢？也許，讓人們理解統計資料的可貴，並因為這些數字而得到更好的醫療、社福與教育，就是我為自己所能做的最好的答辯了。 

本篇文章與數感實驗室余孟珂共同完成。

數感實驗室 統計學 醫學 閱讀數學

賴以威（數感實驗室）

追蹤

相關新聞

閱讀數學／我是「提燈女士」南丁格爾，我將統計圖表獻給女王與士兵（下）

上週講到我提著燈巡視傷兵，被稱為提燈女士。不論我的名氣是虛是實，既然我變有名了，我就要好好運用...

114會考複習起跑／奧運中的科學 看羽球賽學理化

萬眾矚目的奧運已經完美落幕，期間各路運動好手齊聚一堂，為全球觀眾帶來一場場精彩又刺激的競賽…

好讀周報／10次洪災7次因它！「大氣河流」釀印度暴雨 流量為亞馬遜河2倍

印度7月下旬到8月初受豪雨影響氾濫成災，造成100多人死亡、數千人流離失所。科學家表示，由於全球暖化，熱空氣蒸發形成的水...

新聞中的公民與社會／海巡破獲私菸工廠 下腳料劣品市值總價950萬

一、時事掃描：海巡破獲集集私菸工廠 下腳料劣品市值總價950萬...

科學人／腦部疾病治療現曙光！科學家嘗試用「寄生蟲」運送藥物

對於人類和動物來說，寄生蟲會帶來巨大的傷害。但研究人員找到一種方法，讓患有腦部疾病的患者和常見的大腦寄生蟲，成為「亦敵亦友」的關係。

好讀周報／AI浪潮帶動晶圓需求 「理想冷卻劑」產量稀少、價格翻倍

在密西西比州大的核磁共振實驗室內，三塊強力磁鐵讓科學家得以窺探原子如何形成鍵結，藉此設計新型聚合物，研究細菌如何附著表面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。