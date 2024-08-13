國際小學堂／對超級富豪課稅？G20宣言 美反對

在巴西舉行的廿大工業國集團（G20）兩天財長會議七月底發布共同宣言，同意合作推動對超級富豪有效課稅。G20年度輪值主席國巴西，已將一項實施最低百分之二稅率的提議定為優先要務。但美國財政部長葉倫在前述宣言發布的前一天直言，全球性的稅務政策協調非常困難。

美聯社等外媒報導，該份共同宣言指出，在完全尊重各國稅務主權的基礎上，「我們將尋求合作行動，以確保對淨資產極高的人士有效課稅」。該宣言並未同意特定的全球性稅制，但巴西財政部長哈達德向記者說，這是一大邁進，超出其最初預期。

葉倫：全球性稅務政策難協調

巴西對億萬富豪課稅的提議，已在G20引發分歧。法國、西班牙、南非等國表達支持，但美國態度反對。葉倫七月廿五日說，不認為有必要試圖就超級富豪稅磋商全球協議，也不認為這值得進行，各國應確保各自國內稅制公平且採累進稅制。

葉倫並說，華府相當支持累進稅制，並強調美國總統拜登提出的億萬富豪稅等政策是非常有價值的計畫，「對大多數國家，採取這種累進稅制的方法很有意義」。德國財政部也曾在會前說，認為對全球億萬富豪實施最低財富稅是「不著邊際」設想。

但巴西智庫巴西國際關係中心高級研究員斯圖達特說，多國政府擔心若這類稅制由個別國家實施，這些富豪會將財產轉移到海外避稅港，因此集體行動對各國有利，但若像多頭馬車，許多國家將受其害。

巨富繳稅 僅占財產百分之0.3

國際扶貧組織樂施會七月廿五日公布分析指出，過去十年來最富有的百分之一人口財富又再增加四十二兆美元（約台幣一三九○兆元），是全球較貧窮的一半人口增加財富的近卅六倍。但據巴西委託「歐盟稅務觀察」主任祖克曼所做的報告，巨富們目前支付的稅僅相當其財富百分之○點三。

該報告並指出若課徵百分之二的稅，全球每年可從約三千名個人徵稅二千億到二千五百億美元，能用來挹注教育、醫療等公共服務和對抗氣候變遷。

環保組織「綠色和平」巴西分部的國際政治專家賈迪姆也說，受氣候變遷推波助瀾的極端氣候事件，每年預計造成數兆美元損失，要一般納稅人對此埋單令人憤怒。

多個非政府組織也對前述G20財長宣言表示樂見，呼籲在十一月領袖峰會做出後續行動。