國際小學堂／全球飢餓危機 巴西促G20出手

聯合國糧農組織（FAO）等國際組織發布報告指出，去年全球可能逾七點三億人面臨飢餓，約占全球人口百分之九，相較往年未見進步。聯合國雖目標在二○三○年終結飢餓，但據估計，屆時仍將有近六億人營養不足。廿大工業國集團（G20）年度輪值主席國巴西總統魯拉七月已宣布，預計十一月正式成立一個全球聯盟來對抗飢餓。

新冠與俄烏戰爭 全球飢餓率增

法新社、英國金融時報引述前述報告報導，二○一九年新冠疫情爆發和二○二二年俄羅斯全面侵略烏克蘭後，全球飢餓率躍升，至今還未像聯合國機構先前預測的下降，近三年飢餓人數呈現居高不下趨勢。去年，受到中度及重度「糧食不安全」問題影響、被迫減少進餐的人，更達到廿三點三億人，將近全球人口的兩成九。

聯合國會員國雖在二○一五年同意以二○三○年為期消除飢餓和貧窮，作為永續發展目標一環，但前述報告顯示該目標與現實漸行漸遠，估計屆時仍有五點八億人受飢餓影響。這雖少於去年的七億多人，但離目標仍遠。整體而言，去年飢餓人口比率相較十年前不減反增。

兩成非洲人飢餓 高於全球平均

比較去年和前年，全球飢餓人口消長也呈現區域不均：拉丁美洲和加勒比海地區的人數減少，亞洲相對持平，但非洲卻持續增加，去年約五人就有一人面臨飢餓，高於全球平均約每十一人有一人。FAO經濟學者、報告作者之一拉柏德直指，新冠後飢餓問題回穩狀況在國際、各國內部都可見不均。

根深蒂固的不平等、無力負擔健康膳食和不健康的膳食環境是「糧食不安全」、營養不足的深層原因，但各地衝突、氣候異象和經濟衰退也是已知的主要因素，而這些因素發生頻率漸高、更常同時上演，其強度也與日俱增。前述報告指出，這意味有更多人暴露於飢餓等糧食問題。

新冠疫情前，估計二○三○年營養不足的人口還落在約四點五億人，如今的估計卻多出一億多人。屆時飢餓人口預計約半數會在非洲，其餘大多數則將在亞洲。

專家批協調失靈 聯合國該羞愧

聯合國官員認為，透過捐助國的政府增加注資，還有協調作業改善，六年後零飢餓目標仍可能實現。FAO首席經濟學家柯藍說，不只捐助方，聯合國機構也應對現狀感到羞愧，因為事關的不只是錢，還有如何運用。他認為，當前面臨「協調失靈」，資源使用方式上有多處缺乏效率。

前述報告說，資助改善糧食安全的方式應有重大改革，捐助方、國際機構、非政府組織和基金會等必須更妥善協調。當前架構下，各方缺乏共同優先事項，且有太多從事行動的單位推出大多屬於小型、短期的計畫。拉柏德說，糧食安全不只是在急難時刻分發米袋，也包括援助小型農人、幫助鄉村取得灌溉系統所需電力等。

聯合國國際農業發展基金總裁拉里奧也說，外國援助時常聚焦急難救助，但需要有更多資金投注於農業，這是糧食不安全的根本癥結，並稱若現在不行動，五年後全球仍會原地踏步。世界糧食計畫署（WFP）執行主任馬侃說，若能集結資源和政治意願，投資於經證實有效的長期解決方案，未來仍可能終結飢餓。

11月G20峰會 巴西籌組全球聯盟

巴西總統魯拉七月表示，今年將正式成立對抗飢餓、貧窮的全球聯盟。（法新社）

美聯社報導，為對抗飢餓和貧窮，左派的巴西總統魯拉七月在里約熱內盧一場G20部長級會議宣布，要為此成立一個全球聯盟。他抨擊儘管糧食生產充足，全球多地卻持續存在飢餓，「飢餓非自然現象，而是需政治決策的事」。魯拉力爭各界支持，要在十一月十八至十九日的里約G20領袖峰會正式設立該聯盟。