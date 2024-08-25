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寫作教室／議題探索（上）

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖／撰寫

所謂「議題」，指的是基於社會發展需要所應面對的課題，具有「時代、脈絡、變動、討論、跨領域」等特性。換言之，「議題」會隨著時代變遷、地域不同而有所更易，且保留著正、反意見討論的空間。108課綱核心素養19項重大議題裡的「國際教育」，即意圖培養學生跨文化溝通的能力，以期學生們能藉此肯定自身文化的價值，理解與尊重他國文化的特色，承擔起全球公民責任。

該議題也可以結合聯合國永續發展目標 SDGs的17個指標來做延伸討論，包含消除貧窮、多元夥伴關係、性別平權等，每一項指標都是值得深入探究的主題。以2024年6月3日《好讀》周報773期的〈日推生活指南〉一文為例，文中提及日本政府於今年初頒布了攸關移民、醫療和住房建議的《生活和工作指南》，幫助外來移民理解日本當地文化與社會規範。

該文指出「日本屬於同質性高、移民率低的國家，官方希望鼓勵外國人遵守當地規範，保留日本文化。」為我們透露出了以下三點資訊：首先，日本是相對保守且重視群體關係的國家。其次，日本人非常在意自身文化的完整性。最後，日本十分重視某種社會共識的「規則」。

再者，文中引了福岡日語和文化學校「明治學院」常務董事伏拉赫維奇的話，說明「這些規則決定日本社會的運作方式，也是日本人對外國旅居人士和遊客的期待。」也為我們帶出了幾點思考：其一，為何日本社會會產生「同質性高、移民率低」的狀況？其二，所謂「日本文化」其具體內涵為何？目前又面臨哪些挑戰？其三，透過外籍人士的角度來評斷這些「規則」，是否足夠客觀？其四，台灣文化是否也有類似的現象？

以上分析與提問，其實不外乎「現象、成因、影響、挑戰、在地連結」等，每一次的閱讀，透過這些切入點，可以慢慢養成批判性思考的能力。

108課綱 日本 移民 素養

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