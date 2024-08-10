快訊

社宅一屋難求！桃園4千戶候補8千人 等到天荒地老

想買Apple Watch仍疑惑好在哪？過來人曝這些優點「不求人超方便」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

圖表看時事／宮崎強震後日本警戒1周 圖解南海海槽地震預警、恐比311地震還大

聯合新聞網／ 雷光涵周湘芸 、編譯 徐榆涵
日本全面警戒 日本宮崎縣南部八日發生規模七點一強震後，日本氣象廳首次發布請民眾注意南海海槽地震的警報，並自九日起連續一周將每天發布說明地震活動情況的「關連解說情報」。圖為九州鹿兒島縣大崎町，九日可見一棟房屋傾倒。路透
日本全面警戒 日本宮崎縣南部八日發生規模七點一強震後，日本氣象廳首次發布請民眾注意南海海槽地震的警報，並自九日起連續一周將每天發布說明地震活動情況的「關連解說情報」。圖為九州鹿兒島縣大崎町，九日可見一棟房屋傾倒。路透

日本九州宮崎縣八日下午發生規模七點一強震，多地區傳出災情，日本氣象廳更首次發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，警告未來一周注意可能會發生巨大地震。日本政府曾在二○一九年推測，若南海海槽發生規模九點一大地震，估算罹難人數高達廿三點一萬人，是二○一一年東日本大震災的十三倍。

交通部觀光署昨表示，目前未接獲國人有關該事件的急難救助通報，當地也未有受影響旅行團，將持續關注相關通報訊息；旅遊業者則說，目前暫無收到旅客要求更改或取消行程。

日本氣象廳指出，一九○四年到二○一四年間，全世界發生過一七三七次地震矩規模（Mv）七以上的地震，震後七天在同一區域發生規模八以上強震有六次。專家檢討會議主席、東大名譽教授平田直表示，與觀測到異常現象前相比，現在發生大地震的可能性是平常時的好幾倍，震央地區及周邊都要注意。

內閣府專家檢討會曾在二○一二年公布南海海槽，可能發生規模九點一的巨大地震，超過三一一強震的規模九點○，卅年內發生的機率達百分之七十到八十，涵蓋四國、近畿、東海等地方。從靜岡到宮崎縣有十個縣的最大震度達七級，大阪等廿一個府縣震度可能有六級。從關東到九州的太平洋沿岸一百個市町村，將發生十公尺以上海嘯，高知縣的海嘯會高達卅四公尺。

要是發生在冬天的深夜，恐造成日本卅個都府縣中，逾卅二萬人罹難，二三八萬棟房屋全毀。由於東海、近畿也是日本工業、交通、經濟重要地區，預估經濟損失二二○兆三千億日圓，是國家一年預算的兩倍以上。地震發生一周內，最多有九五○萬人有家歸不得。

二○一九年內閣府用最新的數據再推算，認為罹難者會比最初想的減三成、約廿三萬一千人，全毀房屋減一成多、約二○九萬四千棟。

南海海槽位於靜岡縣駿河灣到九州日向灘海底，以每一百年到一五○年的間隔，反覆發生規模八以上地震。

日本首相岸田文雄原定昨下午出訪哈薩克、烏茲別克與蒙古，現已取消。

圖解日本南海海槽地震。製表／雷光涵
圖解日本南海海槽地震。製表／雷光涵

南海 圖表看時事 地震 岸田文雄 日本 日本311大震 海嘯

延伸閱讀

瑪莉亞最快明天登陸日本 專家指下周可能再有颱風撲日

日本神奈川縣規模5.3地震 氣象廳：與南海海槽無關

日本九州外海強震 盧秀燕X發文「祈禱災害降到最低」

影／南海海槽地震範圍大 海嘯、餘震對台有影響？學者剖析2因素

相關新聞

圖表看時事／宮崎強震後日本警戒1周 圖解南海海槽地震預警、恐比311地震還大

日本九州宮崎縣八日下午發生規模七點一強震，多地區傳出災情，日本氣象廳更首次發布「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，警告未來一周注意可能會發生巨大地震。日本政府曾在二○一九年推測，若南海海槽發生規模九點一大地震...

閱讀數學／我是「提燈女士」南丁格爾，我將統計圖表獻給女王與士兵（上）

為了從事想做的工作而跟父母吵架？在這一點上，我可是你們的大學姐。1820年5月12日，我出生在一個富裕家庭...

我與素養的距離／2024巴黎奧運正火熱 一起認識奧運起源

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物...

新聞中的公民與社會／「雙管齊下」打炒房 央行的任務你搞懂了嗎？

一、時事掃描：國內房市買氣近來急速轉熱，中央銀行決定「雙管齊下」打炒房。央行理監事會決議祭出第6波房市管制措施...

科學人／碳費三子法8月底公布 學者指政策成功關鍵：溝通應是設計的一環

自「氣候變遷因應法」於去年2月施行以來，環境部在今年8月底即將公佈碳費三子法：碳費收費辦法、自主減量計畫管理辦法、碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標...

好讀周報／AI數學推理能力大進展！奧數難題6道對4道 等同「銀牌」水準

人工智慧公司「Google DeepMind」（昔稱DeepMind科技）7月利用結合數學推理系統「AlphaProof...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。