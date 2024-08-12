嚴控3C、讓女兒每天手寫作文 AI創業家程世嘉：父母的任務是陪伴孩子轉動「自學」的輪子

嚴控3C、讓女兒每天手寫作文…AI創業家、史丹佛學霸程世嘉：父母的任務，是陪伴孩子轉動「自學」的輪子 AI來了，到底該如何是好？程世嘉直言，父母與其焦慮，不如多陪伴孩子，除了得養成基本能力、探索天賦，最重要的是陪著孩子學會「自學」，一旦孩子有能力轉動自學的輪子，未來想去到哪兒，都不是難事。

「這兩年，常有人找我『問事』，最常問的有兩題，第一題是『AI會取代我嗎？』第二是『我要不要去學寫程式？』」程世嘉笑說。

程世嘉是台大、史丹佛的高材生，取得電腦科學碩士後，進了Google當工程師，不但是台灣Google的第三號員工，還是台灣第一位登上Google I/O開發者大會的講者；後來，他跳脫舒適圈，創辦了iKala公司，提供AI相關應用服務。

除了是AI專家，程世嘉也是個爸爸，女兒快十歲、讀公立國小，對教育教養親力親為的他，最常被問的第三題是「AI來了，該教孩子些什麼？」

如果說AI像大浪，一波又一波的席捲而來，程世嘉就是衝浪的人，他想告訴所有觀浪者，別怕，AI必會為人類社會帶來劇變，但同時，也有些並未改變的事物，「這些『不變』，是更有價值、更核心的，也是我們該掌握住的。」

比方說，當AI成為標配後，每個人的獨特性都會更重要；又例如，比起硬技能，軟實力反而更關鍵；如何打破慣性，培養成長型心態，永遠是重中之重…近日，程世嘉出版了《AI世界的底層邏輯與生存法則》一書，正是在談這些。

無論世界怎麼變，父母的陪伴無可取代

父母的陪伴，亦是種「不變」。為了早點回家陪太太和女兒，程世嘉每天都盡量5點下班，他分享，自己會跟女兒一起玩、一起看動畫，也會一起做功課、寫評量，至於大家最好奇的「AI因應之道」，大致有以下這幾個方向：

1、練思考、表達與專注，從學寫作文開始

在世界有了AI後，思考與表達更顯重要，而要怎麼培養這能力呢？程世嘉的對策頗「古典」，就是讓孩子學寫作文。要寫出一篇好作文，得有點子、有素材，再有條理的表達出來，這當中需要觀察力、記憶力，還得要會整理想法、架構資訊。

從女兒小學一年級開始，程世嘉或太太就會每天陪著寫作文，從50字的小日記開始，當然，大人得給些引導，請孩子回想一下今天有發生什麼事情，好玩、特別的、印象深刻的…都可以。

「起初，我女兒可能就只寫『今天去動物園玩，吃了冰淇淋，很開心。』大人看了會有點傻眼，只得陪她回想：在動物園看到了什麼？冰淇淋的口味？最開心的點是？每天堅持，慢慢的，她愈來愈能表達想法，句子愈寫愈長，從100字、200字，到現在可以寫到1000字以上了。」

而且，程世嘉讓女兒用手寫，而非語音輸入或打字，無形之中，也能練習專注力。他強調，短影音等各式網路資訊，正不斷的占用我們的認知資源，讓專注力更顯重要，有能力專心，才能把事情學好、做深。

2、親子共學AI，但也嚴控3C使用、避免成癮

很多人會怕AI，擔心被取代，對此，程世嘉總建議：別把AI當成珍奇異獸，而是視作水電來用。在此脈絡下，「親子共學AI」是父母緩解焦慮的最佳解方。

程世嘉透露，自己目前還沒讓女兒直接問AI問題，盡量避免讓她直接從AI那邊得到答案，「在Google出現後，我們雖然不必記憶一大堆知識了，但還是得去整理、消化、組織、彙整Google到的資訊，倘若連這都外包給AI了，要怎麼練習相關能力呢？」

他讓女兒用AI、學AI的方法，是專案式的切入，例如他太太已經跟女兒用AI工具自製兩本繪本了，母女倆先創作出文字後，再用Midjourney生成圖片來搭配，做得很有成就感；程世嘉認為，可以看孩子的興趣在哪兒、想做什麼事，然後用AI來幫忙。

雖會和女兒共學AI，程世嘉卻很留意控管3C，他坦言，自己小時候很愛打電動、到了廢寢忘食的地步，正因如此，他知道3C成癮的嚴重性，尤其是現在的遊戲多是連線的，比單機遊戲還多了社交性質，讓孩子更難跳脫。

他管控3C的原則有三，第一是避免成癮，儘管他也會跟女兒一起看動畫，但會拿捏好、不沉迷；第二是注意視力，眼睛別弄壞；第三是讓女兒把3C當作工具來用，有正確的觀念。

3、終身學習三階段：自信→自我管理→自學

AI時代，終身學習愈來愈重要，程世嘉認為，要學會「自學」，首先要學會「自信」與「自我管理」。

自信是一切的根源，也連動到成長型心態，只有「相信自己學得會」，才能帶著好奇心繼續向下探索。要建立孩子的自信，關鍵還是在父母的態度，「如果他犯錯、你就生氣，他考不好、你就責備，久而久之，孩子當然就不願意嘗試、不願意學習了。」

至於自我管理，除了自律之外，「做出選擇」也很重要。程世嘉觀察，有些孩子在年紀還小時，對很多事都充滿興趣，學習的範圍也發散，大人的任務，便在於陪著孩子探索天賦，慢慢收斂、聚焦。

他以女兒為例，看到什麼都想試，陸續學了跳繩、畫畫、擊劍、書法、民族舞、佛朗明哥舞等，還學樂器、學英文，樂於嘗試固然是好事，但一天只有24小時，他跟太太就得要陪著女兒去思考自己最想學的是什麼，妥善分配時間。

每個孩子的個性都不同，有些人是三分鐘熱度，也有些人較被動、不願嘗試新事物，父母得多觀察、引導。程世嘉強調，當有自信後、孩子便有動力去學習，能自我管理、就有能力學得好，這是環環相扣的；只要「自學的輪子」轉動了起來，孩子想去哪兒都不成問題。

讓孩子學會為自己負責，適應真實世界

如同尋常台灣父母，程世嘉也會讓女兒寫評量，「有時看到她得背一些很瑣碎的東西，確實有點小無奈，不過，教育體制的改變原本就很慢，我們之所以讀一般公校，除了希望女兒學習與人相處，還期盼她能理解世界真實的樣貌，應付學校考試，也算是種練習適應。」

面對學校課業，亦是學負責的好機會，他認為，父母把孩子生下來，就要負責任，但慢慢的，孩子得開始學習為自己負責，這是漸進式的過程。

整體而言，程世嘉對女兒的教育採取「雙軌制」，一方面要好好完成體制內的課業要求，另一方面則自行加強其他關鍵能力。

這其中，「好奇心」仍是關鍵，程世嘉認為，每個人來到世界後，本就不斷探索外在環境，所以小小孩看到什麼都想摸、會說話後就一直問「為什麼」，但為什麼我們到後來都不問了呢？這表示在成長過程中，一定有些問題，大人要盡力呵護孩子的好奇心，也要找回自己的好奇心。

當爸爸比創業難，放手讓孩子長成自己的樣子

多數人對AI時代的主要疑惑，程世嘉都有解，「我可以很確定的說，AI不會取代『整份工作』，而是取代『某些任務』，與其怕被淘汰，不如現在就學用AI；至於想學『程式語言』，當然是好事，但如今『自然語言』也很重要，不僅能與他人溝通，也能用來指揮AI，學好表達可說是一魚兩吃。」

但若問他，如何做個好爸爸，可就沒確切答案了，他笑稱，創業超級難，沒想到做父母竟更難，比起公司，孩子的不可預期性更高，父母只能隨機應變、適當引導。

「你想要的孩子，可能是某種樣子，但孩子可能長成無限種樣子，他長成你要的樣子的機率，真的太低了，別硬把孩子修剪成你要的樣子，這樣可能會把他的樹枝剪斷了。」程世嘉分享，他總提醒自己，父母只是提供成長的養分，孩子自會長成自己的樣子。

他唯一的期待，是希望女兒不論面對任何處境，都能自在的過活，「世界有80億人耶，就她和我成了父女，這是很深的緣分，好好珍惜我們共處的每個當下，就夠了。」日日在科技最前沿拚搏的AI創業家，談起父愛，如此老派，簡單經典。

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文章授權轉載自《未來Family》