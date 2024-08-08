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我與素養的距離／2024巴黎奧運正火熱 一起認識奧運起源

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

2024巴黎奧運從7月26日開始到8月11日結束，這四年一度的體育界盛事吸引全球的目光，觀眾除了關注自己有興趣的賽事外，也不忘為自己國家的運動員加油，讓我們也為了中華隊的臺灣選手們加油打氣吧！

當大家正火熱的關注賽事時，你知道奧運的起源是什麼嗎？現在就讓力宇教育的馮敬之老師帶你了解奧運的故事吧！

延伸資訊：

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【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com

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