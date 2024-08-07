科學人／碳費三子法8月底公布 學者指政策成功關鍵：溝通應是設計的一環

自「氣候變遷因應法」於去年2月施行以來，環境部在今年8月底即將公佈碳費三子法：碳費收費辦法、自主減量計畫管理辦法、碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標。台灣終於能依法應對國際上逐漸實施的各種碳定價策略，例如去年10月歐盟試辦的「碳邊境調整機制」，又常簡稱為歐盟碳關稅。

歐盟起徵的碳關稅，顧名思義，是指其他國家的特定商品若要進口歐洲，就必須承擔與歐盟廠商一樣的減碳成本。要守住地球升溫不超過1.5℃，原本看不見也摸不著的溫室氣體，在氣候危機節節進逼的時代，必須盡可能讓各行各業中的每個人都採取行動。

是以，排碳有價。這類的碳定價政策在國際上討論已久。世界銀行在2018年就公佈一份碳定價政策的溝通指南，原因無他，只因這類牽涉眾多利害關係人的減碳政策，定將遭遇巨大阻力，「溝通」常常才是成敗的關鍵。在民主國家，除了制定政策本身就是挑戰，要讓政策能夠順利實施、達成目標，在政策討論初期，就應該納入專業溝通者的參與。這份報告明確指出，「溝通策略」不是政策公佈之後的附加物，它應當是碳定價政策設計的一環。

碳定價政策是減少溫室氣體排放、應對氣候危機的重要措施。然而要成功推行，必須獲得各利害關係人的支持和理解。良好的溝通策略必不可少，既能協助政策設計，更能扣緊政策目標，讓利害關係人乃至於企業與大眾，了解政策的益處和必要性，降低推行阻力。

溝通是雙向甚至多邊的過程，涉及與利害關係人的互動並聽取回饋。而利害關係人依照各國情勢不同，優先順序也有異。除了制定碳定價政策的部門，利害關係人可能是其他政府部會、執行碳費研究的學術單位與智庫、需繳交碳費的企業代表，又或是民間關注氣候危機的社會組織，以及可能受到廣泛影響的弱勢族群。在政策設計「之前」，就應了解利害關係人的整體圖像，並依序開啟對話。

以上這些工作，是設計碳定價政策之前，就需要溝通小組參與。而當進到設計政策的環節，就必須深入研究、了解民眾對這一正在成形的政策，態度如何？有何擔憂？有多理解該政策的必要性？不同年齡、政黨傾向或產業，可能在乎的重點不同。這樣的調查將會對政策設計，甚而對後續溝通都極有助益。

設計政策時，必須確保目標明確，並包括能評估該政策是否有效的機制。世界銀行這份在五年前公佈的溝通指南，開宗明義寫道：「沒有任何魔法能拯救一項設計失敗的政策。如果這樣的政策遭遇強烈反對，那失敗的溝通只是雪上加霜。」

碳定價政策是一項複雜且具有挑戰性的措施，即使設計完善，都必須再通過與媒體和大眾溝通的考驗，方能走過最後一道關卡。清晰簡潔的訊息是溝通策略的核心。溝通時的語言必須簡單明瞭，不用專業術語和技術性語言。更應該了解不同受眾的關注核心，針對不同需求來思考溝通策略。如果企業擔心碳定價會增加成本、削弱競爭力，那麼政策設計時就應引導企業投入減碳，強調長期效益。如果民眾質疑碳收費的用途，也要能清楚指出這些經費將投入符合政策目標的應用上，而不是費力說明複雜的市場機制。當人們看到收入分配的正面影響，更有可能支持碳定價政策；強調收入使用的透明度和問責制，則有望提高公眾的接受度和信任。

好的政策溝通必須圍繞著受眾在乎的價值，而信任是關鍵，成功的溝通必然奠基於信任。如果受眾不信任政府，那麼僅由政府公佈政策，必然會導致溝通困難。政策本身並不具備溝通的要素，但在設計政策的討論過程中，若已充份執行艱難的溝通工作，那麼公佈政策前，讓民眾了解這些歷程，不失為建立信任的基礎。

政策溝通不是隱惡揚善，而是把過程中的考量、決策理由、政策目標與對社會的長遠益處，向不同受眾使用適合的語言清楚說明。雖然台灣的碳費政策仍在設計階段，但如何盡快納入必要的溝通策略是當務之急。如此一來，也才能確保該政策在有限期程內，可有效減少溫室氣體排放，增加整體社會的氣候韌性，朝向永續發展的目標邁進。

延伸閱讀 新冠病毒溯源的科學溝通

奧本海默與絕命毒師

當科學議題誤觸政治極化

（本文出自2024.08.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）