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新聞中的公民與社會／「雙管齊下」打炒房 央行的任務你搞懂了嗎？

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
台灣央行。 圖／路透
台灣央行。 圖／路透

一、時事掃描

央行第6波打炒房 8縣市第2戶房貸上限降至6成

國內房市買氣近來急速轉熱，中央銀行決定「雙管齊下」打炒房。央行理監事會昨天決議祭出第6波房市管制措施，將六都加上新竹縣市等自然人「特定地區」第2戶的房貸成數上限，從7成調降至至6成，且無寬限期，今天就上路，並同步調升存款準備率1碼（0.25%），7月1日起實施。【2024/6/14聯合報】

二、命題趨勢

青年安心成家購屋優惠貸款(新青安政策)是指政府放寬各項房貸條件，以減輕無自有住宅家庭購屋負擔，結果造成市場資金過多、國內房市大漲；中央銀行隨即祭出緊縮性貨幣政策，將資金從市場收回，以達降溫房市、抑制通膨。考點：中央銀行的任務、貨幣政策、通貨膨脹。

三、牛刀小試

去年政府推出放寬房貸條件的新青安政策，結果造成房市過熱；對此中央銀行提出將自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限，從7成降為6成的房市管制新措施，並同步調升存款準備率1碼(0.25%)。關於上述中央銀行的2項新措施，具有何種特色？

(A)調升存款準備率是價量的寬鬆政策，不會影響銀行可貸資金數量

(B)透過量的管理，對價產生作用，對通膨或對通膨預期，都具有抑制作用

(C)調降購屋貸款成數與調升存款準備率都屬於財政政策，對市場產生緊縮作用

(D)調升存款準備率就是升息，是價的管理，可預期將會帶動貨幣市場利率上升

答案：B

解析：(A)調升存款準備率是量的緊縮政策，直接影響銀行可貸資金數量(B)價是指利率(C)是緊縮的貨幣政策(D)調升存款準備率不是升息，是量的管理，可以預期將會帶動貨幣市場利率上升。

四、歷屆試題

某國因科技進步與基本工資調升，無人商店的比例持續上升。有人商店和無人商店的差別在於前者多了人事成本，而後者多了科技設備成本。兩者都需要裝修店面和進貨，其中購買科技設備和裝修店面的支出需向銀行貸款。某公司1年前曾評估有人商店與無人商店的選擇，發現尚不適合開設無人商店，但今年公司經過評估，認為已可開設無人商店。關於可能影響開設無人商店與有人商店的因素，下列哪項因素最有利於促成該公司決定在今年開設無人商店？(2023分科)

(A)關係企業協助降低店面裝修與進貨成本

(B)預期中央銀行下半年採取寬鬆貨幣政策

(C)基本工資的調升造成1年前員工人事成本大幅成長

(D)未來原物料成本漲幅和緩，降低科技設備投入成本

答案：B

央行 打炒房 貨幣 通膨

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