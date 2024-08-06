科學人／泳池太淺影響泳速？水深僅2.15公尺 巴黎奧運泳池設計遭質疑

泳池的深度被認為會影響選手的速度。印第安納大學布隆明頓校區（Indiana University Bloomington）的生物物理學家斯泰格（Joel Stager）指出，泳池的深度、溝槽尺寸、泳道設計、水回流和底部設計等因素都會影響水流，進而影響選手的速度。他表示：「泳池可以加快或拖累選手泳速，這取決於它們的設計。」

今年巴黎奧運會的泳池深度僅有2.15公尺，相較於奧委會建議的3公尺深度，顯得相當淺。斯泰格指出，較淺的泳池會產生更多的水流和漩渦，這會減慢選手的速度。事實上，2008年北京奧運會的泳池深達10米，當時選手們創下了25項世界紀錄，似乎證明了泳池深度對選手表現的重要性。

德國游泳國家隊教練貝爾克漢（Bernd Berkhahn）也對此表示同意。他認為巴黎奧運會的泳池設計存在問題，會產生很多漩渦，無法帶來好成績。

巴黎的拉德芳斯體育館（Paris La Défense Arena）原本是一個橄欖球場，後來被改造成游泳館。由於建造於2017年開始，當時奧委會的規定要求泳池的最小深度為2公尺，因此2.15公尺的深度是合於規定的。然而，新的規定深度為2.5公尺，建議深度為3公尺，這也引發了對巴黎泳池設計的質疑。

美莎泳池（Myrtha Pools）的總經理科萊托（Roberto Colletto）表示，從技術層面來看，巴黎的泳池並沒有問題。該公司製造了過去六屆奧運會的泳池，並使用數值流體動力學模擬，創造最佳的比賽條件。

事實上，建造理想泳池涉及數學中最複雜的問題之一：納維爾－斯托克斯方程式（Navier-Stokes equations）

該方程式描述了液體和氣體的流動，牽涉到混沌理論，計算出精確的解幾乎是不可能的。因此，模擬水流的電腦模型可能會因微小的偏差而產生重大影響，最著名的案例就是蝴蝶效應。

這並非第一次有泳池設計受到批評。在2013年巴塞隆納的世界游泳錦標賽上，就有人聲稱泳池中的水流會干擾運動員表現。當時，斯泰格及其團隊致力於解決這一問題。然而，由於比賽結束後泳池立即被拆除，研究人員無法直接對泳池進行檢查。他們只能檢查所有游泳運動員的時間，與其他比賽進行比較，並進行統計分析。結果發現，確實有些泳道存在干擾。

在2016年里約熱內盧的奧運會上，關於泳池的爭論也相當激烈。甚至出現了一些游泳選手在某個方向上似乎比另一個方向游得更快的情況。斯泰格及其團隊的專家在統計分析中再次發現了依賽道而異的表現差異，但因為在這些案例中並沒有機會完整測量整個泳池的物理特性，因此無法確定這些偏差是由水流或是其他因素引起的。

目前尚無法確定巴黎奧運會的泳池設計是否真的影響了選手的表現，這需要進一步的測量和統計分析才能有更多了解。無論如何，看來選手只能繼續在巴黎泳池中繼續拼搏。

資料來源：Ist das Schwimmbecken der Olympischen Spiele in Paris »langsam«?

（本文出自2024.08.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）