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寫作教室／議題思辨 「六大範疇」實際運用——以113會考作文為例（下）

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖／撰寫
示意圖／Ingimage
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上一篇專欄，我們展開對「定義、現象、原因、影響、觀點、對策」等六大範疇的討論。本篇將延續上周的議題內容，思考如何將好讀文章的閱讀成果，實際運用到大考的競試題目中。

舉113會考作文題目為例，該次題幹提供了6個標題，要求同學分析其設計方式、討論其受到哪些原因的影響以及其背後反應了哪些社會現象等。若留意按照題目所給予的提示，不難發現其高度吻合我們於首段提及的六大範疇，也就是說，六大範疇的指引不只是破解與整理一篇文章的方式，同時也能幫助我們在論述一個概念或議題時更加具象與完整。

面對113會考作文題目，正如大考中心所揭示的，同學可由日常生活標題閱聽經驗切入，也能從標題設計手法進一步提出對社會現象的觀察。而當我們在討論標題的手法是如何影響大眾的閱讀習慣時，〈網路成癮傷腦筋〉一文便能夠成為我們舉例與聯想觸發的一個媒介。文章首段，我們可以說明目前媒體下標的習慣，如：網路普及的世代，許多媒體透過點閱率來得到曝光機會。獲得點閱率的方式，通常都用帶有情緒、懸疑與隱藏資訊的方法，使讀者被勾起了好奇心，手也在不知不覺之中點進了網址，成為了吃下誘餌的小魚。

其次，分析標題設計的手法所引發的幾種效果，及造成該現象的背後因素。這時，就能夠將我們於〈網路成癮傷腦筋〉所學習到的幾個知識點置入，如：據研究，近半數英國青少年自認對各種社群媒體上癮，如強迫性上網、渴望使用3C裝置、隨時隨地查看社群媒體惟恐錯失資訊。注意力的稀缺，會間接鼓勵媒體下標時走向更獵奇、懸疑、聳動的方式，伴隨著網路成癮的現象，負責執行決策和抑制衝動的大腦主動思考區域訊號傳遞也會變得較不活躍，較容易引發衝動購物的可能……。

隨後再舉出個人的經驗與對策作結。可知，平時多元文本閱讀以及累積也是十分重要的，其不僅為我們補充了平常所忽略的研究知識，也為我們自身的處境起到了反省與思考之功。

作文 寫作教室 會考 社群媒體 網路成癮

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