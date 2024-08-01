科學人／近年襲台颱風減少 威力卻增強？科學家揭氣候變遷巨大影響

台灣最近經歷了八年來最強的颱風——凱米颱風，為各區帶來巨大降雨，高雄最高降雨量達到1787.5毫米，近颱風中心的瞬間最大陣風則是達到每秒65公尺，相當於17級風以上。許多地區出現淹水、停電等災情，給民眾的生活帶來巨大影響。

為什麼近年侵襲台灣的颱風變少，強度卻變強了？近期一篇研究論文或許能給我們一些答案。

根據路透社報導，中國科學院大氣科學研究所的張文霞（Zhang Wenxia）領導的研究團隊發現，全球約75%的陸地區域出現「降水變異性（precipitation variability）」增加的現象，也就是天氣的乾濕波動加劇了。

這篇發表在《科學》（Science）上的論文指出，氣溫升高增強了大氣保持水分的能力，使得降雨波動加劇。新南威爾士大學（University of New South Wales）氣候變遷研究中心的科學家史蒂文·舍伍德（Steven Sherwood）表示：「降水變異性在大多數地方增加，包括澳大利亞，這意味著雨季會更濕，乾季會更乾。」

除此之外，氣候變遷也在改變颱風等熱帶風暴的行為。使得颱風的發生頻率減少，但威力增強，今年的凱米颱風便是其中的例子之一。台灣在5月發表的氣候變遷報告中也提到，氣候變遷可能會減少颱風的總數，但每個颱風的強度將會增加。

雷丁大學（University of Reading）的熱帶氣旋研究科學家馮翔波（Feng Xiangbo）解釋，颱風數量的減少是由於海洋升溫的不均衡模式，西太平洋的溫度上升速度比東部快。隨著氣溫每升高1°C，低層大氣中的水氣容量預計將增加7％，美國的熱帶氣旋降雨量每升高1°C將激增多達40％。

氣候變遷正顯著改變全球的降雨模式和颱風的強度，這次凱米颱風所帶來的災情，正讓我們親眼見證氣候變遷帶來的影響。

資料來源：

1. Climate change causing more change in rainfall, fiercer typhoons, scientists say | Reuters

2. Wenxia Zhang et al. ,Anthropogenic amplification of precipitation variability over the past century.Science385,427-432(2024).DOI:10.1126/science.adp0212

（本文出自2024.07.26《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）