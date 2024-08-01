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新聞中的公民與社會／修財劃法 地方籲擴大統籌款規模

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
立法院示意圖。記者陳正興／攝影
立法院示意圖。記者陳正興／攝影

一、時事掃描

財劃法 地方籲擴大統籌款規模

財政收支劃分法逾25年未修，在野黨立委力推修法，多數地方政府財政官員呼籲中央擴大統籌款規模，財政部長莊翠雲則表示對地方的意見採開放態度。立法院財政委員會召集委員羅明才表示，經過縣市政府代表、學者專家充分溝通後，力拚6月17日當周能逐條審查，將修正草案送出委員會。【2024/6/6聯合報】

二、命題趨勢

《財政收支劃分法》是財政權力分配法，調整中央政府與地方政府之間的財政收入與財政支出。目前的爭議點包括中央與地方財源分配後造的財政對立、統籌分配稅款、稅繳中央但地方承擔外部成本等。考點為：法律的立法與修法程序、中央與地方財政劃分、公平與效率、公聽會等。

三、牛刀小試

《財政收支劃分法》規範我國各級政府財政收支之劃分，調劑及分類。1999年修法後，已逾25年未修法；近期立法委員陸續提出17個修正草案，立法院財政委員會隨即召開「財政收支劃分法修正草案」公聽會，邀請各地方政府和專家學者表達意見；行政院財政部長表示，尚未提出行政院版修正草案，對於公聽會將採取開放態度，聽取各方意見。根據題文研判，下列相關敘述何者最為正確？

(A)財政部長依法為立法院財政委員會當然委員

(B)程序委員會將草案排入議程，但未進入三讀

(C)立委提出的修正草案，稱為政府案或委員案

(D)公聽會的結果，不具拘束立法院修法之效力

答案：D

解析：(A)財政部部長隸屬行政院，必須到立院財政委員會備詢，不為當然委員(B)目前修法處於一讀通過、尚未進入二讀之委員會審查階段(C)立委提出的法律修正草案，稱為委員案。

四、歷屆試題

某民主國家的國會議員選舉，可由各地最高層級的地方政府決定當地國會議員選舉規則。有的地方政府採取得票最多者當選；有的要求得票數必須過半，若無人過半就由得票較多的兩人進入第二輪投票對決。依據前述資訊判斷該國的中央與地方政府權限劃分，下列推論何者最可能？(2022分科)

(A)地方政府屬性是執行中央政府命令的行政機關

(B)地方有行政和立法自治權但司法權隸屬於中央

(C)憲法授權中央必要時得變更地方行政區域劃分

(D)憲法未明文列舉屬於中央政府的職權則歸地方

答案：D

立法院 行政院 財劃法

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