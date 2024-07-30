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選科系職業輕鬆談／法治精神的擁躉者——律師

聯合新聞網／ 力宇教育、蔚中傑律師

律師是最貼近社會大眾，協助保障人民權益的重要角色。運用深厚的法律知識和專業技能，不僅維護個人和企業的合法權益，也推動整個社會的法治進步和公平正義。然而，背後真實面貌究竟是如何？該如何選擇科系、擁有何種特質才能更接近理想的職業生涯呢？讓我們一起揭開律師職業的神秘面紗，瞭解成為一名優秀律師所需的準備和努力。

臺灣國、高中教育環境裡，很少著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。

為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。

職業輕鬆談系列第九集，我們邀請創建國際法律事務所的蔚中傑主持律師，與大家分享律師行業的大小事，幫助同學們描繪出更清晰的職業夢想藍圖。

Q1：想成為律師一定要讀法律系嗎？

1. 大學法律系

2. 學分班選修法律課程以取得法律學分

3. 司法行政普考及四年工作經驗

Q2：成為律師需要具備什麼特質？

1. 抗壓性

2. 責任心

3. 細心

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力宇教育 律師 法律系 科系 職業

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