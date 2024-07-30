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國際小學堂／歐洲新火箭 難抗馬斯克SpaceX

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
馬斯克的SpaceX公司旗下獵鷹九號火箭，三月廿一日在佛州卡納維爾角基地升空。（美聯社）
馬斯克的SpaceX公司旗下獵鷹九號火箭，三月廿一日在佛州卡納維爾角基地升空。（美聯社）

阿利安六型火箭首次發射告捷，但歐洲在太空競爭的困境未結束。美媒Politico報導，過去歐洲曾以阿利安五型領導市場，但在疫情、戰事、通膨和規畫失當下，阿利安六型發射延宕，歐洲政府、企業和情報機構一度難以進出太空。美國馬斯克SpaceX則進軍歐洲留下的真空，以獵鷹九號等火箭變革太空發射產業，歐洲看起來勝算不大。

成本高、延宕、未具備尖端科技，這些標籤如今不只適用在阿利安六型，也可用來形容歐洲在太陽能板、電池、電動車、風力發電機和微型晶片的產業現狀，這些領域歐洲均受到亞洲及美國競爭者壓制。

阿利安系統未選對路

阿利安五型的全盛期還僅是在幾年前，當時作為全球商用和機構任務的主力火箭，在將近卅年間發射一百一十多次。美國太空總署（NASA）還同意二○二一年用阿利安五型，搭載知名的韋伯太空望遠鏡上太空，展現重大且具象徵性的支持。但該火箭去年除役，令歐洲的太空雄心凍結約一年之久。

阿利安六型問題在哪裡？當初開發時，歐洲曾考慮仿照SpaceX，讓阿利安火箭可部分重複使用，但此想法遭到否決。二○二○年時法國經濟財政部長勒麥爾曾坦言，在為阿利安系統的未來制定計畫的二○一四年，前方是一條分叉路，但「我們未選擇正確的路」。

二○一五年至二○二一年擔任歐洲太空總署署長的沃納則說，如果每年起飛十趟、每年僅打造一個新的發射器，那麼從產業的觀點來看將行不通。

獵鷹九號每趟更便宜

另外，阿利安六型當中配有二個推進器的版本「阿利安六二」每次發射預計斥資七千萬歐元（約台幣廿五億元），而四個推進器的「阿利安六四」則會花費九千萬歐元（約台幣卅二億元）；有產業人士還認為這是樂觀的估計，實際可能上看一億歐元。

相較下，產業對SpaceX獵鷹九號每次商用發射的成本則估計為七千萬美元（約台幣廿二億元）。

事實上在阿利安六型七月九日發射的數天前，總部在德國的政府間組織歐洲氣象人造衛星組織（EUMETSAT）也決定付錢給SpaceX，以在明年借重獵鷹九號來載運氣象衛星上軌道，一反與阿利安太空公司先前的協議。

SpaceX 火箭 韋伯太空望遠鏡

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