國際小學堂／阿利安6型火箭 助歐洲重返太空

歐洲最新的阿利安六型火箭七月九日首次發射就取得成功，火箭當天從南美洲北部的法屬圭亞那升空後，將三套研究用微型衛星部署在太空軌道。歐洲自從上一代主力火箭阿利安五型去年除役後，一度失去自主進入太空的能力，而這次阿利安六型任務雖在最後階段偏離預定路徑，未依計畫重返大氣層，仍堪稱歐洲回歸太空舞台關鍵一步。

有小故障 依然跨出一大步

這次阿利安六型的酬載（即火箭搭載的物品）除人造衛星，還包括兩個將在任務最後階段釋出的「回收艙」。這些回收艙用途是測試撐過「重返大氣層」過程的條件。該火箭「勝利」（Vinci）引擎被設計為可多次重啟，以利將酬載放置到幾個不同軌道，但因為一個較小型動力元件不知為何故障，放棄了第三次點火啟動，兩個回收艙未能釋出。

歐洲阿利安6型火箭 製表／高詣軒

儘管如此，歐洲太空主管官員並未灰心。歐洲太空總署（ESA）署長阿施巴赫說，該火箭發射對歐洲而言是歷史性一天。法國國家太空研究中心主席巴提斯特則說，歐洲已重返太空。至於任務最後階段的異常，則預計經由工程調查來檢視。

歐洲目標 能自主出入太空

阿利安六型是由歐洲航太巨頭空中巴士和賽峰集團共同擁有的「阿利安集團」開發，開發成本估計四十億歐元（約台幣一四四○億元），原訂二○二○年就要首次發射，卻多次延宕。阿利安五型去年功成身退，加上俄烏戰爭影響，西方無法再借助俄羅斯「聯合號」火箭，另外義大利「織女星-C型」也在一次發射失敗後停飛，歐洲一度無法自力送衛星送上太空。

ESA太空運輸代理主任托克-尼爾森在發射場的控制室向路透說，阿利安六型是歐洲太空雄心的基礎，事關歐洲出入太空的自主管道；鑒於當前地緣政治環境，這項需求格外顯著。

綜觀歷史，火箭首次發射就成功並非必然，新型火箭首航時將近一半以失敗收場，如阿利安五型一九九六年升空不久後就爆炸，不過該型火箭過去廿多年來，一一七次發射僅曾再發生一次這類徹底失敗。對於九日的任務，歐洲太空主管將目標放在施放衛星入軌。德國航空太空中心首長佩爾澤說，雖發生小小失望，整體不失為亮眼成功。

商用航行 預計年底前首發

阿利安六型的誕生源自於二○一四年ESA廿二個成員國面對美國富豪馬斯克民營太空事業的激烈競爭，決定開發一種火箭系列。馬斯克創辦的SpaceX開發出可重複使用的「獵鷹九號」火箭，尤其助長太空成為一大商機並讓競爭加劇。

阿利安六型預計花幾個月分析其首次發射，並在年底前從事第一趟商用航行。法新社十日引述ESA的托克-尼爾森報導，該火箭下個挑戰將是成功推升航行次數。明年已排定發射六次，並預計二○二六年發射八次。

截至七月上旬，阿利安六型已預訂有廿九趟任務，其中十八趟的目的是部署美國亞馬遜旗下的部分「古柏」網路衛星星座。該火箭將有能力把衛星放置在距離地表三點六萬公里的地球同步軌道，也能在其上方幾百公里處放置衛星星座。

經濟自主 還需要一段時間

法國總統馬克宏中間派內閣的經濟財政部長勒麥爾強調，阿利安六型計畫扮演歐洲團結象徵。他說，當前時有憂心和疑慮認為歐洲可能無力再和美國、中國大陸同場較勁，但透過阿利安六型任務，歐洲正在證明憑藉決心和集體意志可以和美中並駕齊驅。

發射當天，數千人坐在法國南部城市土魯斯一處博物館的草坪上，透過大螢幕觀看阿利安六型升空。五十六歲的當地民眾傑拉德說，很高興能見證略帶魔法般色彩的事物。