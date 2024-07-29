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國中數學／大考新方向 幾何題目多

聯合新聞網／ 力宇教育

今年的各類大考都落下帷幕了，我們可以發現不管是會考、學測數A、數B或是分科數甲，幾何的題目總是頻繁出現，有的題型只有短短幾句話和一張圖，有的題型題目冗長卻沒有圖。前者需要從圖中找到隱藏的線索，後者需要擁有自己畫圖的能力。看的懂題目就已經成功一半了，今天我們就來了解題目的內容。

幾何題型在各求學階段都會學習，國小我們學了簡單的圖形，國中開始把各種形狀組合到一起，到了高中形狀更不規則了，甚至大學所學的形狀已經不只是形狀。題型千變萬化，但基礎還是一樣的，都是線與角度。

在國二的最後一學期我們介紹了正方形、長方形的進階—菱形與箏形。當四邊形的四個角都不再是直角，就要先觀察還有那些地方有直角，以及哪些邊是等長的或平行的，瞭解完圖形，來看看題目給了哪些條件，一一標記好後，思考題目要求什麼，如此就完成了瞭解題目的動作，可以開始下一步驟解題囉。

力宇教育的李熙老師帶來了一題稍難的題目，讓我們點開影片看看怎麼解題吧！

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