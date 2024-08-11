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寫作教室／如何閱讀文章？ 三步驟助你議題思辨（上）

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 吳俊霖／撰寫
網路成癮示意圖。 圖／新北市衛生局提供
網路成癮示意圖。 圖／新北市衛生局提供

一篇文章的閱讀，大致上可以分為資訊摘要、統整分析、價值評論等三個步驟。

此三步驟不僅幫助我們理解文章脈絡與意旨，也同時指向當代某個嚴肅核心議題的討論，從而為我們導出了「定義、現象、原因、影響、觀點、對策」等六大範疇的討論。此六大範疇，我們可用來解讀文章要點，同時也可以做為判斷一篇文章還有哪些地方尚待補充之處。

若將文章內容統整為表格，則能夠更加清晰的掌握該文所欲討論的議題與問題，我們就以《好讀》周報775期2024年6月17日第8版刊登的文章〈網路成癮傷腦筋〉為例。

〈網路成癮傷腦筋〉的統整表格。（製表／ 吳俊霖）
〈網路成癮傷腦筋〉的統整表格。（製表／ 吳俊霖）

由表可知，文章透過了「定義、現象、影響、觀點」等幾個部分來帶出議題的討論，相對完整地將網路成癮的問題與現象勾勒出來，但對於「形成該現象的背後原因」以及「解決的方法與對策」上則看不見相關的討論，這時，這就為閱讀該文的我們提供了一個思考的進路：台灣青少年是否也有同樣的現象？為什麼會有這樣的現象產生，背後是否有哪些因素的催化，例如疫情、線上課、物質文化進步、網路鋪設完整？而我們又應該如何因應這樣的現象等。

透過《好讀》文章的閱讀和統整，不僅在全球化的議題上，可以連結國外和國內的處境對比，同時也能訓練我們的閱讀能力、論述分析的結構與邏輯。

作文 寫作教室

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