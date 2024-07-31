好讀周報／學生假期返家免租房 愛爾蘭修法禁房東強收暑假住宿費

文／陳韻涵輯

新聞故事：愛爾蘭總理哈里斯12日簽署《住宅租賃法》修正案，禁止51周學生住宿租約，防止房東與宿舍業者強迫學生在暑假期間支付額外住宿費。

國際教育新聞媒體「The Pie」報導，愛爾蘭學校的學年通常始於9月，到隔年5月為一個循環，共計35周。《住宅租賃法》修正案表明，學生租賃契約將以41周為根據，適用2024學年的所有新契約，且不得要求學生提前支付超過一個月的租金和押金。

愛爾蘭「繼續教育與高等教育」部門發言人表示：「今年伊始，多間專營學生宿舍的企業宣布將在2024學年實施51周租賃契約，代表學生必須支付暑假的住宿費。這讓學生必須多付至少25%住宿費，政府無法接受。」

房地產和物業管理公司「Hines」和「Yugo」於2023學年頒布51周租賃契約，不僅學生感到訝異，也讓時任「繼續教育與高等教育」部長哈里斯於今年2月提出草案，禁止51周租約。

愛爾蘭國會今年4月9日投票通過，由統一黨新黨魁哈里斯出任總理，接替3月因個人和政治因素請辭的總理瓦拉德卡。37歲的哈里斯同日會見愛爾蘭總統希金斯後，正式升任總理，並成為愛爾蘭歷來最年輕的總理。

Yugo的合作夥伴「全球學生住宿」（GSA）是愛爾蘭規模最大的學生專用宿舍企業，GSA在愛爾蘭首都都柏林和科克市經營近4千個床位。

GSA發言人曾在修正草案提出時表示，這項禁令會影響未來開發計畫的可行性，指「在都柏林等地建造安全、可靠的高品質學生宿舍，51周的租賃期限是標準且符合私人租賃市場的趨勢」。修正案通過後，GSA已針對新禁令擬定對策。

愛爾蘭國際學生理事會樂見修正案通過，常務理事勞拉‧哈蒙說：「許多國際學生在暑假期間返家而不用租房，修正案允許其他人在此期間租用這些房產，而非強迫學生在不需要住宿的情況下，支付更多租金。」

政府教育部門表示，需要夏季住宿的學生可向房東申請延長租約。該修正案將適用於下一學年的所有新契約，學生只需提前支付一個月的租金和一個月的押金，減輕預付一大筆錢的經濟壓力。

《愛爾蘭時報》5月曾報導，都柏林目前仍缺乏至少6.5萬個學生床位，可能影響高等教育發展；哈里斯升任總理後承諾，在2030年前建造25萬棟房，以解決愛爾蘭的學生住宿危機。