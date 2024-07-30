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好讀周報／雙北隨袋徵收見「雙贏成效」 為何其他縣市推不動？
文／聯合報都會地方中心
台灣垃圾產出量逐年增加，綠色和平組織呼籲應強化垃圾源頭減量政策。台北、新北兩市相繼實施垃圾費隨袋徵收，垃圾源頭減量效益顯著，為何在多數縣市推不動？縣市政府環保單位表示，要改變民眾長達數十年的習慣和觀念非常不容易，是推行卡關的主因。
台北市環保局前局長劉銘龍指出，台北市推動垃圾費隨袋徵收後，市府收入比隨水費徵收雖然減少2/3，但垃圾量也減少了2/3，也省下蓋新廠的錢至少1、200億。
至於新北市從2010年底實施隨袋徵收以來，也看到雙贏成效，新北環保局表示，每日垃圾量從2500噸左右降到約1800噸，除垃圾量大幅減少外，資源回收率也由30.14%提升至63.1%。
沒有焚化爐的南投縣只能委外處理垃圾，或堆出許多垃圾山，垃圾源頭減量的作法，除加強執行破袋稽查，也努力推展自備環保飲料杯、環保餐具等方式，減少垃圾量。
縣府官員坦言，垃圾費隨袋徵收只有雙北執行，此作法需配套措施，否則民眾為了省垃圾袋錢，反將垃圾隨意丟棄。
桃園垃圾費目前隨水費徵收，2021年10月在龜山和八德4里試辦隨袋徵收，垃圾量減少2成。環保局原規畫2025年7月全面隨袋徵收，結果預算去年遭議會刪除，計畫被迫延後。
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