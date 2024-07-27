科學人／揣懷「想救人」理念 從家族企業開創新事業體…台塑生醫董事長王瑞瑜專訪

王瑞瑜身為台塑集團創辦人王永慶的女兒，繼承了父親的企業家精神，在家族事業中開創出新的事業體。王瑞瑜在長庚醫院工作期間，深刻體會到預防醫學的重要性，於是成立台塑生醫，把「想救人」的理念付諸行動。在父親的支持下，台塑生醫以預防醫學為主軸，希望透過生物科技與醫療服務鏈的整合，提升人們的生活品質，減少疾病的發生。

近年來，台塑生醫積極延伸事業觸角，多元佈局循環經濟，涵蓋水資源的高效再利用、廢棄物處理以及能源的儲存和研發。王瑞瑜創辦的台塑生醫，走的是一條融合創新與關懷的道路，把對人的情懷，落實在土地與環境的永續上。訪談中，王瑞瑜多次提到父親的教誨，讓我看見偉大企業家在追求成功的路上，如何同時為人類福祉而努力。

林詠翔（以下稱 Vincent）： 台灣的讀者對「台塑」兩個字的印象，應該離不開台塑集團創辦人王永慶老先生。你是如何跟父親溝通，成立台塑生醫？

王瑞瑜（以下稱王）： 我父親還在的時候，我主要的任務都是哪個部門有虧損，我就負責帶團隊、寫專案去整頓那個部門。1984~1989年我在長庚醫院的時候，我看著醫院裡的病人來來去去，儘管當年政府大力推行全民健康保險這個大德政，但是各種疾病的發生都讓人吃了不少苦，我當時就在想，如果可以做好預防醫學，該有多好！那時候我父親有一個想法，以長庚醫院為立足點成立一家保險公司，定期為投保人提供醫院的健康檢查，一旦發現身體有異狀，就能提早治療，盡早使身體機能正常化，但是因為一些原因，這個想法最終沒有落實。到了2003年，我開始跟父親傳達我想救人的意願，希望把台化公司的清潔劑組獨立出來，成立生技公司。這就是台塑生醫成立的初衷。

Vincent： 台塑生醫這幾年在預防醫學上，有了哪些進展？

王： 台塑生醫主要有兩大方向：三生三醫。三生是生活、生物、生化，三醫則是醫療、醫材、醫藥。總共六大領域，以預防醫學為核心，舉凡保養品、保健食品、檢驗試劑、毒品快篩、流感（包含COVID-19）二合一快篩試劑，都是我們研發的項目。2013年我開始思考，預防醫學如果要能順利導入醫療體系，醫療院所必須能夠配合。於是從2014年開始，這一年算是一個重要的分水嶺，我們開始佈局診所；到了2017年我們做到，只要民眾是在長庚醫院做健康檢查，就可以拿著這份健檢報告免費到台塑生醫健康診所諮詢。

今年剛好是台塑生醫成立20週年，回頭來看，台塑生醫最早的10年是產品建置，然後經過10年的診所健檢和衛教；未來我們會朝著生物晶片，以及利用自體細胞製劑研究自體細胞治療的方向發展，提供更快速、準確的篩檢方法，並把生物科技的研發實際應用在臨床醫學。我希望全民都能及早進行健康管理、預防疾病，而細胞治療能讓我們健康老去、無病無痛。

Vincent： 台塑集團在生技和能源都有佈局。關於新能源發展，你們有什麼計畫？

王： 1990年代，我父親就不斷提醒我，要注意能源的動態，也預言未來的交通工具一定會往電力驅動發展。所以我們很早就知道要尋找新能源，以及要思考電池、電網等儲電設備。那個時候市場上其實已經有鎳鎘電池，只是成本太高且容量太低，發展這些能源的相關計畫就暫時擱置，但是我們也因此密切注意電池正極材料的發展趨勢。

台塑生醫在2010年設立「電池專案組」，2022年我們與台塑、南亞、台塑石化、台化共同出資成立「台塑新智能」，整合集團資源，合作研發鋰鐵電池，也提倡儲能系統的三S：電池管理系統（BMS）、能源管理系統（EMS）、電能轉換系統（PCS）。這些都是台灣未來在用電需求上，若要做到尖峰時段電力不降載，基礎電力設施必須具備的能力。

Vincent： 電池中的貴金屬都是可回收的，如果能做好電池回收，應該也能成為一種循環經濟。台塑集團還有哪些代表性的循環經濟事業？

王： 第一個是水。水是地球上最重要的天然資源。台塑水化學科技公司的水回收率將近九成，一滴水平均可以循環使用九次以上，近年已協助石化、鋼鐵、電子、化纖及半導體大廠等客戶，將水資源回收再利用達到最大化。另一方面，台塑轉投資的虹京資源公司，則專門處理石化煉油產業廢觸媒中蘊涵的金屬回收。

除此之外，去年2月我們與成功大學合作研發微藻技術，把工業製造過程中產生的高濃度二氧化碳導入微藻系統，讓藻類藉由光合作用產生氧氣。一根300公升的微藻管柱，一年固碳量約等同一棵樹齡10歲的樹木的總固碳量。我們統計，一公頃的微藻基地可以固碳超過300公噸，這是非常驚人的數字。這些微藻還可做為生質柴油，用於發電，巨大的經濟價值讓微藻被譽為下一代最熱門的減碳生物。

發展產業不一定會破壞環境，循環經濟可讓資源妥善處理再利用，也一直是台塑生醫致力的目標。

圖擷自科學人雜誌。圖／大江生醫 溫康居、龔真提供

王瑞瑜的企業家之路 ・ 22歲（1984年）美國紐約大學會計系畢業。返台進入長庚醫院管理中心擔任幕僚。 ・ 28歲（1990年）進入台塑企業總管理處，接手台化清潔劑事業。 ・ 40歲（2002年）取得台灣大學EMBA學位。 ・ 41歲（2003年）開發FORTE品牌保養品，籌設台塑生醫。 ・ 42歲（2004年）創立台塑生醫並擔任總經理。 ・ 44歲（2006年）升任台塑生醫董事長；擔任台塑企業行政中心委員、台塑企業總管理處副總經理。 ・ 53歲（2015年）升任台塑企業總管理處總經理。 ・ 55歲（2017年）進入台塑企業管理中心擔任常務委員。 ・ 60歲（2022年）創立台塑新智能科技公司並擔任董事長。

（本文出自2024.07.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）