考上台大2次卻未畢業 「深夜裡的法國手工甜點」創辦人：我不太在乎學歷 只想著如何活下來

在網路上超高人氣的甜點店「深法」，38歲的創辦人從小功課好，念建中和台大數學系，20歲就創業、開補習班。看似人生勝利組的他，其實國、高中過著負債人生，每天放學後去補習班打工，努力賺錢養活自己。

關於技藝的養成，向來為人傳頌的是，透過反覆地練習，千錘百鍊、不斷精進技巧。

在甜點界，「深夜裡的法國手工甜點」（以下簡稱「深法」）可說是一個異數。在臉書擁有超過81萬粉絲的高人氣，曾號稱「全台北最難買到的甜點」，幾年前還得大半夜在台北捷運古亭站排隊才有機會買到。

深法創辦人暨主廚Rick並非科班出身，而是半路出家。建中畢、念台大數學系的他，原本是補教名師，25歲開始自學、摸索做甜點，意外在網路上爆紅，自此開始斜槓補教業和甜點鋪，他自我調侃「我肯定是甜點界最會嘴的。」

國中靠讀書「變現」養活自己

Rick的成長故事十分戲劇化。原本是「富二代」，13歲時家裡破產、變成「負二代」，人生出現翻天覆地的變化。

祖輩是伐木世家，1990年全面禁伐天然林後，轉型為建設公司。1997年亞洲金融風暴，股票和期貨玩很大的爸爸直到最後一刻，都以為自己「軋」得過去，四處借錢、刷現金卡，甚至跟地下錢莊借錢。最後負債幾千萬，家裡破產。

國中時某天回家，他看到家裡被查封、貼上封條，內心驚駭不已，花了好幾天才消化這件事。從此一家人分開生活，幾乎是自生自滅的他，想著自己要怎麼活下去？功課好、班排第1，是他最大的優勢，於是他設法把它「變現」，去補習班打工，1小時60多元、掙自己的吃飯錢。每天放學後，不是去補習班打工，就是去同學家裡當家教、教成績不好的同學功課，努力養活自己。

建中3年瘋狂打工賺錢

考上建中，看到高手雲集，從小一直拿第1名的他頓時有點崩潰，「在建中想要考第1名，沒那麼簡單，得付出更多，但我就是沒時間。」他覺得自己的人生很荒謬，銀行打電話來跟他催債，16歲的他根本無能為力。

同學下課後跑網咖、打世紀帝國和星海爭霸，他則是每天瘋狂地打工、賺錢，不是去補習班，就是去當家教，根本沒什麼時間念書。有時甚至是段考當天凌晨才開始念書，「 因為我要上家教、幫別人準備段考。」這些學生，他一路從國中教到高中。

在補習班，他幾乎什麼都做，像是打招生電話、輔導學生，甚至還去其他補習班當間諜，「算他們的學生人數、拿DM和講義，看他們的教學和輔導怎麼做。」

納莉颱風過境時，位於台北車站的補習班地下室淹水、淹至大腿高，他一個人一桶桶地舀水、往外倒。除了他以外，其他的工讀生都是大學生；沒人想做的工作，通常都落到他身上，不公平的待遇讓他嘗盡人情冷暖。但他還是很感恩補習班，「在我最需要的時候，給我工作、至少有飯吃。」

念建中，最讓他崩潰的是，深刻感受到貧富的差距。「生活科技」課的作業要做機器人，每人要出5000元材料費；「我打工1小時才賺70，要工作70個小時，才能賺到5000元。」同學們嫌他煩「花小錢能搞定的事，有什麼好吵的。」他想辦法變通、改拆遙控器上的電路板，回收材料再利用。

建中畢，考上台大數學系

建中畢業後，他考上台大數學系，也不是對數學特別感興趣，而是數學是高中生的主要學科，補習「商機」大。

對他來說，念台大不只是為了學習而已，「主要也是讓學生服氣，尤其是遇到一些驕傲的建中學弟，你不夠厲害，怎麼教他們？」

他從國1起就在補習班打工，對補習班的生態再熟悉不過。補習班的資源大多放在明星高中的學生，更需要好好教的中後段學生反而坐在教室後面，連老師的模樣都看不清。

這些需要輔導、聽不懂老師教的學生，乾脆不上課，跑出教室叫Rick教他們。他開始自編一些簡單的講義，開小教室幫他們上課。就這樣從小場開始，慢慢累積經驗，18歲時他已經可以上「大台」，教100、200個學生的班，無人能出其右。

數學系念到大4，又重考台大心理系

持續了整個青春期的黑暗，終於在20歲時迎來曙光！家裡的債務快還完、降到只剩卡債，他的心裡負擔減輕不少。升大3的暑假，Rick用5萬元創業，租一間套房、當工作室，編講義，招募台大學生、培訓師資。

同時，幫這些家教老師找學生，極盛時期培訓的老師高達300、400人之多，租下兩層樓、隔間許多教室，小至1對1教室，大至60人教室。

補教事業經營得風風火火，數學系念到大4時，他重考台大心理系。除了想更了解如何與高中生相處，最主要的原因是，想好好經營事業；但最後他還是沒畢業，連休學都沒去辦。「老實說，我沒有很在乎學歷，我是一個很務實的人，我更在意的是，眼前正在做的事，怎麼樣把它做好。」

換句話說，Rick的最高學歷只有高中畢業，因此他不喜歡別人稱他為「學霸」。「但有朝一日，我一定會把學歷拿下來，這是我對學生的承諾，他們都說要參加我的畢業典禮。」

投資學生，意外開始做甜點

身為年輕創業者，Rick很鼓勵學生做自己想做的事。有學生想創業、開甜點店，為表達支持，他將全部的身家、補習班的盈餘全部投入。結果不到一年就經營不善、瀕臨倒閉。他找來台大的咖啡社、蛋糕研究社學弟們來救場，才發現「開店真的非專業不可」。

但他不覺得自己失敗，「我只是還沒抓到know-how而已，只要再花點時間琢磨，我不相信真有那麼困難。」而且，當初買那些設備器具花了300萬，賣掉的話只有5萬元，「與其賣掉，不如留著自己玩看看。」

他找來各種甜點食譜，研究不同的做法，實作之後發現，「沒有想像中的難，重點在於如何拿捏。」個性喜歡研究的他說：「所有的食譜都說應該怎麼做，如果你還做錯的話，表示你不夠認真。」

他發揮實驗求證的精神，把做甜點過程中的各個環節拆解，例如：麵粉搓揉程度的不同，會造成哪些變化？不斷地嘗試和測試，精益求精。

每次做甜點之前，他會在白板上整理出整個流程，哪些地方需要注意什麼，腦海中排練過多次。「計畫控」的他喜歡安排好一切，「就像上台教課，沒問題了就上場，一次過關！」

Rick利用補習班下班、晚上10點後，開始做甜點，並將這些甜點送給工讀生吃，深夜12點大家一起分享。後來，學生乾脆幫他成立粉絲專頁「深夜裡的法國手工甜點」。

2011年臉書剛崛起，這個原本是他和學生互動、分享自己手做甜點的平台，在學生和家長的「口碑行銷」下，愈來愈多人知道有個深夜才出爐的甜點極好吃，打響深法的知名度。

睡得少，也是一種天賦

比起念餐飲、烘焙科班出身的人，Rick自認最大的強項在於，對於味覺和嗅覺很敏感且記憶力好。例如，在日本吃到甜點融合抺茶和花香的味道，令他印象深刻，回來後嘗試研發出萃取茉莉花香和抹茶的甜點，花香巧妙融合抹茶之苦，大受歡迎。

很多人形容Rick是天才、學什麼都很快，但他並不這麼認為：「我只是比別人花更多的時間思考和學習而已，別人可能只花5分鐘，我花了5小時，當然會贏啊。」

被問及是否具備烘焙天賦，他笑道：「睡得少才是我最大的天賦！」初期，每天晚上補習班下課後，挽起袖子、悶著頭練習做甜點，平均一天只睡3、4個小時。平常也不太和人社交，寧可獨處、自己吃飯；不騎車也不開車，一上車就睡覺，保持、調節自己的體力，斜槓補習班和深法兩邊工作。

對他來說，最享受的不是做甜點的過程，而是「想像著有人會因為這個甜點，而感到滿足開心。」那一瞬間，便是他的成就來源；想到這，他的嘴角忍不住揚起。

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文章授權轉載自《未來Family》