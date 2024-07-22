台大電機博士學霸捨棄台積電高薪》丁立夫：我不想在20年後 回頭一看才發現孩子已經長大了

近期，在instagram極力推動短影音，有一群分享育兒經驗的親子系微網紅，在社群迅速崛起，發揮影響力，而阿立博士（本名丁立夫）就是其中一名。

他的粉絲數雖然才5萬多人，但影片幾乎都能達到百萬觸及，其中「孩子睡前千萬不能做這5件事」、「對女兒不能太兇，因為...」、「帶小孩帶到很崩潰怎麼辦？」等，因為題材很接地氣，觀看數皆突破上百萬。

大家透過親子議題認識他，卻不知道，原來丁立夫其實是個學霸。他國中念數理資優、高中讀建中，大學進台大電機系，並一路攻讀到博士，超狂學歷讓他在還沒畢業，就拿到台積電的聘書。

儘管他身處在人人欽羨的頂尖科技公司，卻在成為人父後出現了重大轉折。兒子、女兒相繼出生後，丁立夫毅然決然地放棄了高薪工作，選擇創業的道路。這個看似大膽的決定，其背後蘊藏著做為父親對家庭的愛，因為他渴望能夠重拾與孩子相處的時光。他笑著說：「我不希望在20年後，回頭一看，才發現孩子都已經長大。」

建中到台大電機博士的學霸之路，媽媽全力栽培及自律習慣功不可沒

丁立夫出生在基隆的普通人家，父親是退伍軍人、母親是公務員，他是父母期盼了九年後迎來的孩子，得來不易，也就更將所有愛跟期望寄託在他身上。

從小學開始，丁立夫的母親就給予全心的陪伴與栽培，鼓勵他在專注課業之餘，也多體驗課外活動，如：唱歌、跳舞、書法、繪畫和鋼琴等，讓他盡情揮灑。這樣的教育，讓丁立夫從小就長出優秀的學習能力。

國中念數理資優班、高中讀建中，大學更是考上了理工科第一志願台大電機系，但學霸之路並非偶然。丁力夫說：「父母的身教，讓我從小就養成自律，習慣把什麼時間、該做什麼事都安排好。」

因著小時候有豐富的體驗，丁立夫念建中時也不想只做個平凡的高中生，選擇進樂隊班、曾在國慶日演出，校園生活過得很精彩。他提及，「每天放學後花很多時間團練，假日也經常扛著大鼓、樂器到中正紀念堂練習，記得在高二時，除了練樂隊，還要面對逐漸繁重的課業，每天體力耗盡，但跟一群有著革命情感同學一起拚的感覺，很開心。」

不願錯過孩子成長，捨台積電優渥薪資

丁立夫還在讀博士班時，便透過台積電特殊選才的培育計畫，拿到聘書。在竹科上班，看似前途光明似錦，但卻在有了孩子後，內心開始有了疑惑。

丁立夫回首那段在台積電的歲月，每天朝九晚九，三餐都在公司解決，週末也常要加班，辦公室儼然是他第二個家，真正的家卻漸漸變得陌生。「那時拖著疲憊的身軀回到家中，孩子往往都睡了，有時難免會把工作的情緒帶回家，導致小孩都有點怕我......等老二女兒出生後，驚覺這樣的人生若過了20年，等回過神發現孩子們都長大了，而我卻錯過了生命中最寶貴的時光。」丁立夫感慨的說。

再加上，丁立夫喜歡挑戰新事物，崇尚自由，這份工作待遇雖然優渥，卻越做越提不起勁，彷彿被束縛在金絲籠中的鳥，渴望展翅高飛。他開始思考：「人生難道就該這樣度過嗎？難道不能找到一份既能實現自我價值，又能兼顧家庭的工作嗎？」因此，為了自己，也為了孩子，決定離職、自己創業，搬回基隆重新開始。

透過陪伴，把親子關係找回來

現在，丁立夫與孩子們相處融洽，他很慶幸自己做了一個正確的決定。「小孩不會天生黏爸爸或媽媽，端看父母是否真心陪伴著孩子。陪伴所投資的時間，不是為了讓孩子變得多優秀，而是我自己渴望陪在孩子身邊。」有了這樣的認知，讓丁立夫更加珍惜與孩子相處的每一刻。

如何做到高品質的陪伴？丁立夫分享，因為住得離長輩近，會在用過晚餐後才跟孩子一起散步回家，而短短10分鐘的路程，就是一個能跟孩子好好聊天的好時機，「但要注意，千萬別用一種權威式的態度跟孩子說話，這樣就不是『對話』，而只是淪為說教」；此外，丁立夫也承襲了母親帶給他的教養，在週末的爸爸日，會經常帶孩子們到處體驗戶外活動、看棒球比賽等，讓太太休息。

正因為這樣的陪伴，進入青春期的兒女，都沒有什麼叛逆跡象，丁立夫認為，「這種日常的交流，可以跟孩子間建立良好的互動，為將來可能出現的青春期問題打下良好基礎。」

沒電視、不給手機，丁立夫分享兩個教養原則

丁立夫時常在社群分享的育兒生活，兒子今年國八、女兒則準備進入國中。兩個孩子都愛運動，處女座的兒子自我要求高，也很自律；而女兒小學生活都在玩，運動神經很好，沒什麼唸書，卻幾乎每年都當選模範生，畢業時也領了市長獎，不禁讓人好奇他與太太的教育方法。

丁立夫的太太是國中英文老師，孩子出生後，曾留職停薪六年，全心帶小孩。因此兩個孩子的規矩，多是由太太建立。他分享主要兩個教養原則：

1.家裡沒電視，從小培養閱讀習慣

丁立夫家裡沒有擺電視，客廳有整面的書牆，且兩個孩子到現在也沒有手機，只有共用一支他的舊手機作為班群聯絡使用，所以從小就養成翻書的習慣，到現在也很喜歡閱讀。

2.設立明確規則，並堅持執行，過程中保持情緒穩定

「父母情緒穩定，沒有罵小孩，不代表是放任。」丁立夫表示他們夫妻情緒都蠻穩定，不會因為孩子做錯事就大發脾氣，會冷靜處理，「我們會先給孩子準則，並清楚的讓他們知道，做跟不做會導致什麼樣的後果，讓他自己選擇。」

比如說，希望孩子早一點睡覺，但他們卻因為想玩而不斷拖延，太太不會一直碎念跟催促，只會提醒一次，「如果沒有做到，明天就不能ＯＯ」，說完後就去睡覺，隔天也會說到做到，幾次下來，孩子就會知道要遵守規則。

在家庭中，做個支持者

「前期我陪伴孩子時間少，雖然不是主要的管教者，但我努力成為一個好的支持者。」因為丁立夫從自己父親身上學到：「父愛往往藏在那些看似平凡的日常細節裡。」

他回憶道，父親退伍後，過著很規律的生活，在母親管教的時候，父親也大多尊重，在外人看來，他很少參與教育，話也不多，但對丁立夫來說，他的付出其實充滿著父愛。「我跟父親相處最多的時光，就是早上上學的路上。記得高一時的一個清晨，父親像往常一樣載我去車站。突如其來的車禍讓我們兩個都受了傷，我渾身是血被扛上救護車，當時父親看起來沒事，給了我200塊，嘴巴一直唸著要我坐計程車去車站，怕我上學遲到，結果一到醫院，父親就陷入昏迷，再也沒有醒過來...」

這段經歷深深影響了丁立夫對「父親」這個角色的解讀，「我想，作為父親，不僅僅是養家糊口，也不需要滿口大道理，而是在孩子的成長過程中，給予支持，所以我現在努力的把孩子的需求放在首位，在他們的日常細節中，表達我的關愛。」

延伸閱讀：

段考不及格很正常？前三志願的學生補愈多？前建中數學名師陳建州：理解高中生態，評估補習與否的3指標

資深國中班導：補習是補「不足」，而不是補「安心」！為什麼補全科，成績反而起不來？

５招養出數理腦》明星高中名師：好好對待孩子的每一個「為什麼」，過程比答案更重要

文章授權轉載自《未來Family》