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國中國文／語文一點通——詞類簡介

聯合新聞網／ 力宇教育

國中階段詞性的學習，雖然是落在國二上，但同學在學習國一課程時，除了一般容易判斷的名詞、動詞、形容詞外，在文言文中會遇到所謂的「助詞」、「代詞」、「介詞」，這一類詞性的判斷，常讓同學在學習時感到困擾，但如果你可以弄懂它，那麼你會發現其實文言文也不是那麼難以親近。

又在修辭的學習上，有一類修辭稱為「轉品」，它是改變詞語原來的詞性，使意義表達更加生動的修辭法。如果同學在作文中運用得宜，那麼就能讓你的文章看起來生動活潑許多。所以認識一個詞語的詞性，對我們在語文的學習上也是具有一定的重要性。

生活中我們所使用的詞語可分為「實詞」和「虛詞」兩大類：凡是能表達實際意義的詞語，稱為「實詞」；而無實際意義，只作為語言結構的工具或是表示某種語氣的詞語，則稱為「虛詞」。有了「實詞」和「虛詞」的概念後，接著就讓我們跟著林伶老師，來認識國中學習階段會接觸的7個實詞+4個虛詞吧！

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力宇教育

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