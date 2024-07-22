113會考英語題組解析／廣泛閱讀結合時事新知 輕鬆掌握文章架構

近年來，全球因 Covid-19 疫情再度掀起對「社交距離」概念的討論。然而，這看似全新的概念實際上早在歷史上就有廣泛應用的先例，尤其是在1918年的全球大流行中，美國利用這樣的概念有效降低了疫情下的死亡人數。這些歷史經驗不僅證明了社交距離的重要性，也對近年來的防疫政策提供了重要的借鏡。

113年英語會考題組40~43題測驗對篇章結構的理解，除了考驗英文閱讀的素養外，透過閱讀掌握文章的組織架構能力也是必不可少的，接著我們來看看 Yvonne 老師的解題技巧吧！

※ Yvonne老師解題技巧 找尋關鍵字，快速抓住文章主旨，閱讀上、下文理解文章的邏輯性及連貫性 e.g. 重點單字Covid-19 / Pandemic / social distancing

※ 考題練習

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★ 國中必學單字 1. topic (n) 主題 2. lives (n) 生命 3. action (n) 行動 4. climb (v) 上升 5. enough (adv) 足夠地 6. way (n) 方法 7. activity (n) 活動 (複數為 activities)

★ 實用字彙片語 1. social distancing (v) 保持社交距離 2. pandemic (n) 疫情 3. In fact (phr) 事實上 4. besides (prep) 除了... 5. deal with (phr) 處理；應對 6. get through (phr) 度過 7. at least for now (phr) 至少目前；目前為止

除了課堂上學習的知識外，我們也應該積極關注時事動態，透過探索未知的領域，我們可以吸收新的知識，擴展自己的視野。力宇教育「好讀英語閱讀素養100篇」課程提供了多元領域主題文章100篇，提升跨文化及時事的閱讀敏感度，每篇文章均提供外師 Coach Jeff的文章導讀影片及Yvonne老師的解析影片，培養文章理解力及文本分析技巧，這樣的學習不僅能豐富我們的見聞，更增進國中英語會考及各類英語檢定考的閱讀策略分析力，為未來做更加充分的準備，提升應對各種挑戰的能力。