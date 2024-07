113會考英語題組解析／廣泛閱讀結合時事新知 輕鬆掌握文章架構

近年來,全球因 Covid-19 疫情再度掀起對「社交距離」概念的討論。然而,這看似全新的概念實際上早在歷史上就有廣泛應用的先例,尤其是在1918年的全球大流行中,美國利用這樣的概念有效降低了疫情下的死亡人數。這些歷史經驗不僅證明了社交距離的重要性,也對近年來的防疫政策提供了重要的借鏡。

113年英語會考題組40~43題測驗對篇章結構的理解,除了考驗英文閱讀的素養外,透過閱讀掌握文章的組織架構能力也是必不可少的,接著我們來看看 Yvonne 老師的解題技巧吧!

答案都寫上了,快點開影片學習解題技巧!

一起跟著 Yvonne 老師了解在疫情之下social distancing的重要性吧!

1. social distancing (v) 保持社交距離

2. pandemic (n) 疫情

3. In fact (phr) 事實上

4. besides (prep) 除了...

5. deal with (phr) 處理;應對

6. get through (phr) 度過

7. at least for now (phr) 至少目前;目前為止