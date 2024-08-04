寫作教室／想讓作文更有層次？活用立意表格——以110學測國寫為例

以「個人、社會、科技（自然）」三層次為經，再佐以「目的、原因、評論」為緯，可交織出一個擴展立意的深化表格。該表格不僅可用於平時閱讀文章時的整理，也可以作為第一階段初步觀點的整理和釐清。

以110學年度學科能力測驗國寫知性題為例，其提及假設有一臺機器可以提供所有想要的幸福經驗，甚至可以定期修改，使用者想要的「幸福人生」，都可以事先設定。那麼讀者是否認同該經驗機器的上市？

擴展立意表格：以110學年度學科能力測驗國寫知性題為例。（製表／吳俊霖）

在實際論述上，每一個層次便是一段的內容。如第一段可先簡要敘述「幸福」與「經驗」對人類的意義，再明確提出自己是否贊同經驗機器上市的立場。次段即從個人層面談起，經驗機器的上市，或許可以提供我們對於過往美好記憶的保留或者體驗尚未發生的種種期望中的事，但其隱憂將會使我們沉湎其中，對世間一切幸福，有了不用經過努力便能唾手可得的錯誤期待。

第三段從社會層面切入，提及該機器可運用在某些政策施行的模擬，又或者集體治療的領域。但人們會成長與堅強，也正是來自於我們直面這些創傷，並從中體悟到幸福的真意，在巨大的創傷下多數人會寧願躲藏在機器設定的美好劇本中，不僅無濟於事，恐也將弄巧成拙。最後，可再從自然層面切入，討論經驗機器上市的優劣，若篇幅已足，則按上述於個人／社會等兩個層面之論述，做最後的總結。

如此，論述上不僅有深有淺，層次井然，也能夠提出別開生面的觀點。