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好讀周報／在家樓下也要叫外送！「懶人經濟」商機大卻加劇不平等

聯合報／ 好讀周報
外送服務不僅讓消費者得到便利，也為餐廳和零售商帶來了額外的收入。（圖／本報資料照片）
外送服務不僅讓消費者得到便利，也為餐廳和零售商帶來了額外的收入。（圖／本報資料照片）

文／詹文男

前陣子好友很感慨的分享，說跟不上這個時代了。老張說，有天晚上大約快半夜，兒子小張在客廳吆喝，大家想不想喝可樂啊？有人要請喝可樂，當然樂於附和。緊接著，就看著小張拿起手機滑呀滑，點啊點的在叫外送

老張教訓小張說，24小時的麥當勞就在家對面，過條馬路走過去就可以買了，還叫外送，這會不會太誇張？沒想到小張說：「這是在活絡經濟，創造就業機會啊！」老張無奈的說，沒想到共享經濟這麼深植人心，連懶得出門背後都還有這麼「高大上」（高端、大氣、上檔次）的理由。

無獨有偶，有次邀請一位官員到EMBA課堂上分享政府的數位政策與相關推動計畫，這位也是爸爸的官員也提到，他兒子有次要買晚餐，也是叫外送，而那家餐廳就在他們家樓下。

這些現象有人稱之為「指尖經濟」，亦即一指搞定消費者食衣住行育樂生活中的大小事，這也沒錯。但筆者總覺得或許從人性的角度及消費者需求來解析，將之稱為「懶人經濟」更為恰當。

●用最少精力 得最大效益

在現今這匆忙焦慮、凡事講求快速的社會，人們對效率和便利性的追求達到了前所未有的境界，懶人經濟於焉興起。這種經濟的核心概念在於「簡單、便捷、省時」，希望讓消費者用最少的精力和時間，就能得到最大的效益。

外送服務就是懶人經濟最典型的模式，不論是食物、生活用品、旅行交通及居家清潔，都能透過手機簡單下單，節省了購物和等待的時間。這樣的模式不僅讓消費者得到便利，也為餐廳和零售商帶來了額外的收入。

●生活智慧化 帶來了商機

事實上，懶人經濟的現象不僅止於外送；幫忙排隊買票、醫院掛號，甚至家庭和辦公室的智慧化，從燈光感測、智能空調、掃地機器人到智慧家電，都可以運用智慧手機、數位助理來遙控，甚至幫助你安排日程、解答問題，大幅提高了消費者的生活方便和工作效率，當然也帶來了巨大的商機。

不過，雖然懶人經濟為消費者帶來了極大的便利，人們不再需要花費大量時間和精力在基本需求或瑣碎事項上，企業也因為這種消費模式而有更多創新和發展的空間，但懶人經濟也帶來了一些重大的挑戰。

●太依賴科技 降低自理力

首先，過度依賴科技和服務，可能會降低人們的自理能力，甚至產生一定程度的社交隔閡。相信很多人有這樣的感覺，現在若沒有手機，幾乎什麼事都不能做、也不會做，甚至路也不知道該怎麼走了。

●加劇不平 造成剝奪感

其次，這種現象有可能加劇社會不平等，因為只有擁有一定經濟實力的人才能享受到這種「便捷」，可能造成相對的剝奪感。

最後，懶人經濟也可能對環境造成負面影響與負擔，例如為了外送品質或保溫而過度包裝、增加交通流量而提高碳排放等。因此，如何在便利性及不利影響中求取平衡，正考驗著整個社會的智慧！

（作者為數位轉型學院共同創辦人暨院長，台大商學研究所兼任教授）

共享經濟 外送 好讀周報 消費者

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