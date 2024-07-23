好讀周報╱輝達新產品以她命名！一文看暗物質研究之母「魯賓」的生平與貢獻

文╱中央社

輝達向來以科學家名字命名處理器架構，有紀念肯定之意。輝達執行長黃仁勳先前在台演講時提到，下一代GPU平台代碼是Rubin。Rubin是美國女天文學家，生前開闢宇宙看不見的暗物質研究領域。

黃仁勳3月才在輝達（NVIDIA）GTC大會上推出Blackwell架構的AI晶片；相隔不到3個月，他6月初在台大體育館演講時預告，Blackwell之後的下一代架構為Rubin，兩款在生成式AI崛起後亮相的產品備受矚目。

Blackwell以美國數學家布萊克維爾（David Blackwell）的名字命名，而輝達的下一代圖形處理器（GPU）架構Rubin及中央處理器（CPU）架構Vera，則彰顯美國女天文學家魯賓（Vera Rubin）的科學成就。魯賓2016年逝世，被譽為研究星系自轉速度的先驅。

隨著輝達新產品揭曉，這位女天文學家的生平和貢獻也引起討論。

●12歲就常熬夜看星星

泛科學專欄作者張瑞棋在臉書粉絲專頁「科學棋談」整理寫到，魯賓12歲時常熬夜看著窗外星空，彷彿生活中沒有比看星星更有趣的事。在父親幫助下，她用紙板和透鏡做望遠鏡，繪製星星軌跡，對天體運動著迷驅動她不斷探索。

那個年代，身為一名女性，魯賓致力從事科學研究卻不時遭遇挫敗。1948年，魯賓從瓦沙女子學院（Vassar Women's colleges，現改名為瓦沙大學）畢業時，是全校唯一主修天文學的學生。

畢業後，魯賓嫁給了大2歲的軍官丈夫，但她原本就不打算只做一名家庭主婦。

魯賓從小就常敖夜看星空，圖為她18歲時的照片。（圖／取自網路）

●論文連被兩期刊拒絕

她申請普林斯頓大學研究所，卻因該校當時不招收女研究生而未果。後來，她赴康乃爾大學攻讀，碩士論文研究諸多星系是否也繞著某個中心點旋轉；但當時觀點普遍認為這不會發生，她的論文因此接連被兩份期刊拒絕。

碩士畢業後，魯賓成為全職媽媽，卻無法忘情天文學，推著嬰兒車去公園時，她會閱讀天文物理期刊，在丈夫支持下，後來進入喬治城大學繼續攻讀博士。

●研究觀點領先15年

魯賓博士論文再次拋出不同主張，指出星系並非隨機均勻分布於宇宙中，而是成塊成塊聚集在一起。但幾乎沒人相信，直到15年後，學界才正視她的觀點。

魯賓1970年代任職於華盛頓卡內基科學研究所（Carnegie Institution for Science）時，與光譜儀設計師福特（Kent Ford）共事，觀測仙女座星系和螺旋星系，發現外圍恆星的軌道速度竟然和中間區域的恆星一樣快。這項發現與物理理論相違背，進而成為星系充斥「暗物質」第一個具說服力證據。

魯賓生前開闢宇宙看不見的暗物質研究領域。（圖／美聯社）

●諾獎呼聲高卻成遺珠

《華盛頓郵報》曾經報導，魯賓職涯遭受性別歧視。多年來，她一直被視為諾貝爾獎熱門人選，但一直淪為遺珠。不過，她的成就有目共睹，因此還是獲得許多殊榮。

●天文領域多以她命名

卡內基科學研究所、美國天文學會等機構都設立了以魯賓為名的獎項。此外，她的名字也被用來命名小行星、人造衛星以及火星上的某個區域。輝達新處理器架構以魯賓命名，也再次肯定她對科學和天文研究的重要貢獻。

除Rubin之外，輝達早期也曾分別以提出華式和攝氏溫標的波蘭裔德國物理學家Daniel Gabriel Fahrenheit以及瑞典天文學家Anders Celsius為產品命名；在生成式AI爆發前的Hopper架構，則是以美國程式設計師Grace Hopper為名。