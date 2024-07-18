台灣教育大學系統5校赴大馬招生 論壇分享素養教育

台灣教育大學系統5校近日赴馬來西亞招生宣傳，與當地政府教育廳合辦素養教育論壇，協助大馬中學生做好來台留學的準備，瞭解生涯發展方向。

台教大系統共有7校，其中東華大學、台南大學、嘉義大學、台東大學、台中教育大學5校14日起在系統總校長吳清基的帶領下，前往馬來西亞招生宣傳，並與馬來西亞華校董事聯合會總會（董總）、馬來西亞雪蘭莪州教育廳合作舉辦「適性揚才：素養教育下學校特色發展論壇」。

吳清基透過新聞稿表示，人才是世界共有的資產，台灣的科技與經濟成就源於豐沛且優質的人力資源，願意為馬來西亞的學生提供成長和發展的機會。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處教育組長張佳琳提到，台灣的高等教育在AI和半導體科技產業中占據重要地位，前往台灣留學將為馬來西亞學生帶來無限的發展機會。

在論壇中，學者專家分享台灣近年的素養導向教育成果，講解課程、教學與評量模式的改變。台教大訪問團後續也拜訪多所國民型華文中學與獨立中學，建立交流管道。