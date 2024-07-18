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圖表看時事／北市私幼狼師性侵 校名可否揭發掀論戰…圖解0至6歲性侵通報統計

聯合新聞網／ 記者林琮恩／台北報導
北市某私幼爆發性侵事件，是否公布園所名稱掀起論戰，專家認為，中央應與地方溝通瞭解狀況。示意圖。本報資料照片
北市某私幼爆發性侵事件，是否公布園所名稱掀起論戰，專家認為，中央應與地方溝通瞭解狀況。示意圖。本報資料照片

台北市信義區私立幼兒園兩年前即爆發幼兒遭狼師性侵、拍攝影片，然媒體受限於「兒少權法」，集體噤聲，不敢揭露相關資訊，部分家長一時不察，將孩子送入虎口。然衛福部認為，這是媒體誤解規定，幼兒園不在限制範圍，此話一出，引發記者批判。為此，衛福部昨舉行臨時記者會，強調「兒少權法」並未要求保護加害人隱私，將於一個月內邀集通傳會（ＮＣＣ）、媒體代表等，訂出「例外事件」媒體報導原則。

衛福部次長呂建德提出三大聲明，首先為兒少權法要求媒體保護遭遇負面事件兒少隱私，不得揭露足以識別兒少身分之資訊，而非要求保護加害人隱私；第二，衛福部理解媒體作為第四權，應保障大眾知的權益，卻因報導相關案件恐遭裁罰而卻步，將邀集媒體代表討論，如何保護被害者，並兼顧潛在受害兒少權益。第三，兒少權法進入修法諮詢階段，將考量科技發展、社會變遷，傾聽民意進行修法討論，地方督導職責不容忽視，衛福部積極協助地方，合作增進兒少利益。

0-6歲兒童性侵通報案數 製表／元氣中心、地方社會中心
0-6歲兒童性侵通報案數 製表／元氣中心、地方社會中心

監察院介入調查，日前發布園所、涉案人姓名，對此，衛福部保護司副司長郭彩榕表示，監察院此舉係依照「兒少權法」第六十九條第四項之例外規定，基於增進兒少福利、維護公眾利益，經行政機關審議後，可適度揭露涉案者資訊。衛福部將於一個月內邀集ＮＣＣ、媒體公會代表，訂出維護公共利益需揭露兒少資訊的報導原則，讓媒體處理揭弊型報導時，可有所依循。

郭彩榕表示，在報導原則出爐之前，媒體報導兒少負面新聞時應發揮同理心，避免兒少二度傷害，並應顧慮被害人、加害人家庭的心情與處境，不要過度揭露訊息，以免落入網友公審局面。

衛福部前天對外宣布，針對「兒少權法」修法，擬刪去媒體報導兒少校名、班級等限制，引發兒少團體撻伐。對此，郭彩榕態度趨於保守，未正面回應是否放寬報導限制。

兒少權法 圖表看時事 幼兒園 狼師 監察院 衛福部 隱私

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