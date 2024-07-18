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新聞中的公民與社會／中日韓承諾推動共同FTA、三邊合作「制度化」
一、時事掃描
中日韓高峰會承諾推動共同FTA 並將三邊合作「制度化」
日本、南韓、中國大陸今天舉行4年多來首次高峰會，同意推進2019年來擱置的自由貿易協定（FTA），藉深化彼此商貿關係來提振經濟。日韓也藉此場合抨擊北韓的衛星發射計畫。
【2024/5/27經濟日報】
二、命題趨勢
2024年5月26-27日中國、南韓、日本三國領導人在首爾舉行會議，這是自2019年受covid-19疫情影響，再次重啟的首場三邊峰會。會後聯合聲明著重6大領域：人文交流、永續發展因應氣候變遷、經貿合作、公共衛生與高齡化社會、科學技術交流與數位轉型、救災。這6大領域皆為考生須注意的命題重點。
三、牛刀小試
中國總理李強、日本首相岸田文雄和南韓總統尹錫悅，日前在首爾舉行暌違4年來首場三邊峰會，會後發表聯合聲明。在經貿方面，三國同意持續磋商以加速中日韓自由貿易協定（FTA）的談判，以達成「自由、公平、全面、高品質和互利」目標。世界貿易組織（WTO）對FTA有其規範，FTA是WTO哪一原則的例外？請在下表勾選出正確項目。並請說明在WTO的自由貿易架構下，各國熱衷簽署FTA的原因為何（50字內）？
答案：勾選「最惠國待遇」，WTO各會員體經濟發展程度差異，立場不同，造成談判停滯，各會員國簽署FTA以彌補WTO進展的不足。
四、歷屆試題
位於環太平洋區域的甲國，長期向乙國輸出太陽能電池板，但近年遭乙國徵收高額的反傾銷關稅。甲國因而向丙提出申訴，最後獲得丙的裁決，允許甲國對乙國輸入該國的商品加徵關稅。依據題文資訊，丙最可能是下列何者？
(A)聯合國 (B)世界銀行 (C)世界貿易組織 (D)亞太經濟合作會議
答案：C
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