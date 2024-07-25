新聞中的公民與社會／就職演說 賴清德承諾續推18歲公民權

一、時事掃描

就職演說 賴清德承諾續推18歲公民權 賴清德總統今天宣誓就職，他在就職演說表示，未來將繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景。賴總統說，未來新政府將持續善用台灣的民主活力，推動國家發展，也加深國際合作；對內，他會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景。 【2024/5/20聯合報】

二、命題趨勢

賴總統發表就職演說，以「打造民主和平繁榮的新臺灣」為題，發表就職演說，主要內容包括：未來推動各項政策及法案，將以人民利益至上，以國家為優先；強化民主韌性、結合民主盟友、持續擔當區域和平穩定的貢獻者；積極貢獻世界、不卑不亢維持現狀、追求兩岸和平共榮。

三、牛刀小試

賴清德總統在就職演說時提到：「對內，我會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以『公開透明』」、『人民作主』的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景。」，而我國憲法規定18歲的公民僅擁有公投權，若要讓18歲的人民取得選舉、罷免等權，賴總統可以透過同黨立法委員來推動。請在下表任意勾選一項立委可以採取之作為，並說明該項作為之進行程序（50字內）。

註：憲法第130條：「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。

答案：勾選「進行修憲」，須經立委提議與決議，公告半年，經自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過。勾選「聲請釋憲」，必須1/4以上立委，行使職權時，認為法律牴觸憲法，向憲法法庭聲請釋憲。

四、歷屆試題

因時空環境演變，憲法條文的原則性或抽象性規定，可能會出現保障人民權利不足之情形。以我國為例，為彌補憲法保障之不足，在未修憲的前提下，除經由大法官解釋以外，尚可經由下列哪個途徑來彌補屬最完備？（110指考）

(A)立法院制定法律 (B)行政院頒布命令 (C)監察委員提糾正案 (D)總統召集國是會議

答案：A