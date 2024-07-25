快訊

整理包／凱米颱風帶來顯著降雨 全台百貨7月25日營業調整一次看

外國人5年領走16.3億年金 適用範圍再擴大勞保撐得住？

凱米颱風漸遠離 高鐵宣布今提前自下午2時恢復雙向營運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新聞中的公民與社會／就職演說 賴清德承諾續推18歲公民權

聯合新聞網／ 台南一中廖翠雰老師／撰寫
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）在就職慶祝大會與合唱團一同大合唱載歌載舞。記者林伯東／攝影
中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，賴清德總統（左）與副總統蕭美琴（右）在就職慶祝大會與合唱團一同大合唱載歌載舞。記者林伯東／攝影

一、時事掃描

就職演說 賴清德承諾續推18歲公民權

賴清德總統今天宣誓就職，他在就職演說表示，未來將繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景。賴總統說，未來新政府將持續善用台灣的民主活力，推動國家發展，也加深國際合作；對內，他會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以「公開透明」、「人民作主」的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景。

【2024/5/20聯合報】

二、命題趨勢

賴總統發表就職演說，以「打造民主和平繁榮的新臺灣」為題，發表就職演說，主要內容包括：未來推動各項政策及法案，將以人民利益至上，以國家為優先；強化民主韌性、結合民主盟友、持續擔當區域和平穩定的貢獻者；積極貢獻世界、不卑不亢維持現狀、追求兩岸和平共榮。

三、牛刀小試

賴清德總統在就職演說時提到：「對內，我會用人唯才，清廉勤政，並落實民主治理，建立開放政府，以『公開透明』」、『人民作主』的精神，鼓勵大眾參與公共政策，繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景。」，而我國憲法規定18歲的公民僅擁有公投權，若要讓18歲的人民取得選舉、罷免等權，賴總統可以透過同黨立法委員來推動。請在下表任意勾選一項立委可以採取之作為，並說明該項作為之進行程序（50字內）。

註：憲法第130條：「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。

答案：勾選「進行修憲」，須經立委提議與決議，公告半年，經自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過。勾選「聲請釋憲」，必須1/4以上立委，行使職權時，認為法律牴觸憲法，向憲法法庭聲請釋憲。

四、歷屆試題

因時空環境演變，憲法條文的原則性或抽象性規定，可能會出現保障人民權利不足之情形。以我國為例，為彌補憲法保障之不足，在未修憲的前提下，除經由大法官解釋以外，尚可經由下列哪個途徑來彌補屬最完備？（110指考）

(A)立法院制定法律 (B)行政院頒布命令 (C)監察委員提糾正案 (D)總統召集國是會議

答案：A

相關新聞

好讀周報／在家樓下也要叫外送！「懶人經濟」商機大卻加劇不平等

前陣子好友很感慨的分享，說跟不上這個時代了。老張說，有天晚上大約快半夜，兒子小張在客廳吆喝，大家想不想喝可樂啊？有人要請...

新聞中的公民與社會／就職演說 賴清德承諾續推18歲公民權

賴清德總統宣誓就職，他在就職演說表示，未來將繼續推動18歲公民權，共同實踐國家的願景...

紐時賞析／恐危害總統選戰 美遏制俄羅斯賣油行動遭擱置

Officials in President Joe Biden’s Treasury Department have ...

好讀周報╱輝達新產品以她命名！一文看暗物質研究之母「魯賓」的生平與貢獻

輝達向來以科學家名字命名處理器架構，有紀念肯定之意。輝達執行長黃仁勳先前在台演講時提到，下一代GPU平台代碼是Rubin...

紐時賞析／攸關全球國際海域採礦權 「國際海底管理局」領導人之爭日趨險惡

Allegations of possible payments to help secure votes. Claim...

圖表看時事／ 拜登退選點名副手接棒 賀錦麗競爭者還有誰？獲黨內提名有3條路

拜登廿一日宣布退選後，民主黨內仍有程序問題待解。民主黨全國委員會（ＤＮＣ）規則委員會當晚宣布，廿四日（台灣時間廿五日）將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。