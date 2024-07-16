圖表看時事／還原川普造勢遇刺現場 盤點美國史上總統受襲事件

美國前總統川普十三日在賓州巴特勒市競選造勢時，遭一名槍手從一百多公尺外的屋頂開槍，川普表示子彈穿過他的右耳上方。川普在特勤人員護衛下就醫，幸好並無大礙。開槍嫌犯隨即遭特勤局擊斃，一名參加造勢的民眾不幸喪生，另有兩人重傷。

美聯社報導，共和黨準總統提名人川普在共和黨全國代表大會召開前一天到賓州造勢，登台沒多久，當他拿出一張圖卡指出每日穿越邊界人數時，現場突然傳出槍聲，川普右手摸往自己頸部，臉上出現血跡，他隨即蹲低。保護川普的特勤局幹員立即衝上舞台，護著他躲到舞台樓梯背後，台下數千人傳出尖叫聲，幹員圍著川普時仍槍聲不斷。

疑子彈飛 圖美國前總統川普十三日在賓州巴特勒造勢時遇刺，紐約時報記者拍到他身後有個疑為子彈的發射物飛過。（紐約時報）

嫌犯20歲男性 距120公尺處開槍

沒多久，現場特勤局狙擊手開槍擊斃槍手。川普在一群特勤局幹員包圍下站起來，振臂揮拳高喊「戰鬥」，接著被簇擁離開，送進他的大禮車，快速送往當地醫院救治。坐在造勢大會第一排的賓州前國會議員墨索說，他聽到七、八聲槍響。

會場混亂 美國前總統川普十三日在賓州巴特勒進行選舉造勢時遭槍擊，現場一片混亂，支持者有人遭波及傷亡，還有人的Ｔ恤上染血。（法新社）

這是四十多年來，首度有曾任美國總統的人在行刺案中受傷。聯邦調查局確認槍手是廿歲的白人男性庫克斯（Thomas Matthew Crooks），凶槍是一把ＡＲ十五半自動步槍，做案動機仍待調查。

外界質疑 特勤局維安出現漏洞

庫克斯是共和黨籍，但曾小額捐款十五美元（約台幣四九○元）給民主黨陣營，住處距川普造勢地點約一小時車程。他躲過反狙擊和反襲擊小組重重戒備，在距離川普所在看台約一二○公尺的地方連續開槍，引發外界質疑美國特勤局維安出現漏洞，嚴重失職。

川普離去之後，一群身著迷彩服的官員陪護一人離開舞台講壇左方的看台長椅。警方用長膠帶封鎖案發現場，群眾開始離開，舞台座椅血跡明顯可見。

美國ＣＮＮ等媒體報導，司法部預料將針對川普遇襲案展開調查，司法部認為此案並非單一暴力行為，而是有著國安影響的暗殺企圖。

拜登譴責暴力事件 籲民眾團結

川普很快就出院，十四日凌晨搭機抵達紐澤西州紐華克國際機場，準備在私人高球俱樂部過夜。畫面中未見川普頭部有包紮，他一度向地面人員揮手致意。

川普在自己「真實社群」平台表示，自己遭一枚子彈擊中，劃破右耳上邊。他在第二篇公開評論中，感謝支持者的「關心和祈禱」。川普在貼文中寫道：「上帝阻止了難以想像的事情發生。我們不會害怕，而是在面對邪惡時保持我們的信仰和膽識。我們為傷者康復祈禱，並在心中牢記這位慘遭殺害的公民。」他說，現在「團結一致」比以往任何時候都更重要。

白宮表示，拜登總統、副總統賀錦麗已聽取簡報，了解造勢場合發生事故。拜登隨後向全國演說，譴責這起槍擊事件，表示美國不容這種暴力發生，「真是惡心。正因如此，我們必須團結全國」。拜登並指出，特勤局正在搜集更多有關這一事件的細節，很高興聽到川普安全且狀況良好。

一名知情人士及兩名白宮官員對CNN說，拜登和川普十三日晚間短暫通話，語氣和內容「良好又尊重」。這也是兩人多年來首次直接通話。

拜登競選團隊已暫停所有政治聲明，並正在努力盡快撤下電視廣告，他們顯然認為此時不宜攻擊川普，而應聚焦譴責暴力事件。

政界研判 槍擊案有利川普選情

美國副總統賀錦麗、前總統歐巴馬、參院民主黨領袖舒默、共和黨前副總統潘斯、共和黨籍眾院議長強生等美國朝野政治人物，都相繼發表聲明譴責暴力。

專家認為，川普在槍擊現場穩住情緒，臨機應變與支持者互動，展現善用危機的政治本能。他受傷臉上沾血振臂畫面，營造出奮戰不屈形象，強化這起事件政治影響力。

許多共和黨國會議員認為，槍擊事件將強化川普支持度，在十一月大選前鞏固基本盤。共和黨眾議員德埃斯波西托說，雖然邊境安全和經濟等問題將「引領川普走向勝利」，但槍擊事件「毫無疑問」讓民眾想站出來支持川普。