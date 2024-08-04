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寫作教室／由個人到整體 「三層次一評論」擴展立意
立意的高低時常決定了文章意旨的深或淺。立意較低的文章，其內容以及對於現象的觀點大抵因循前見，未有更深一層的思考。而在立意上有所琢磨的文章，則多能從不同角度去看問題，從不同層次去梳理情感，進而帶出新意。
我們或可透過以下表格來進行立意上的訓練。表格上，列出「個體、社會、自然」（內容可隨議題的不同稍作調整，例如下表即因應AI調整為個體、科技、社會）等三大領域，此三個領域正好是由小到大，由個體到整體的思考脈絡。表格的左側，則列出「目的」、「原因」、「評論」，前兩者以整理文章的資訊為主，後者則嘗試針對文章內容提出質疑與評論，以此擴建意義層次。
舉《好讀》周報2024年6月24日第9版刊登的文章〈攝影師戰AI〉為例，德國攝影師阿斯特雷參加「1839攝影比賽」，以一張紅鶴照片獲得人工智慧（AI）組獎項。獲獎後，他主動告知主辦單位照片得獎作品其實是他真正拍到的照片，雖被撤銷了獎項，但也引起了AI浪潮的思考。從三個不同的層面切入，在評論時，便能夠層層挖深，觸及其他的可能。
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