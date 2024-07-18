好讀周報／半小時變平地！5級颶風橫掃加勒比海島嶼 暖化如何影響極端氣候

文／陳韻涵輯

破紀錄的颶風「貝羅」本月初成為大西洋史上最早生成的5級颶風，凸顯暖化對世界造成的影響加劇。

受溫暖海水影響，貝羅2日一度增加為5級颶風（hurricane），挾帶強風豪雨橫掃加勒比海東南部數座島嶼，隨後減弱為4級颶風並於3日撲向墨西哥，接著在8日以1級颶風的型態威力侵襲美國德州，登陸後朝美國內陸挺進，再減弱為熱帶風暴（tropical storm）。

美國國家颶風中心氣象學者表示，貝羅2日以「極其危險的眼牆」直搗格瑞那達，並從該島國的卡瑞亞可島登陸，持續風速高達每小時240公里。卡瑞亞可島上的建築在貝羅登陸30分鐘內被夷為平地，整個島嶼的建設幾乎全毀。

貝羅挾帶疾風暴雨橫掃加勒比海島國格瑞那達、巴貝多、聖文森和格瑞那丁、聖露西亞，以及加勒比海沿海地區牙買加、委內瑞拉北部。加勒比海島國無一倖免，格瑞那達95%的地區斷電，巴貝多4百多人離家避難，聖文森及格瑞那達受災嚴重，加勒比海地區這波風災死亡人數至少18人。

格瑞那達總理米切爾說：「這種程度的破壞宛如世界末日，所有建築物幾乎全毀，包括公共建築、住宅和私人建設。」

美國國家颶風中心數據顯示，貝羅的威力2日一度增強為5級颶風，但隨即減弱為4級颶風，接著持續往牙買加前進。貝羅雖未登陸牙買加，依然吹起狂風並降下豪雨，當地近500人緊急避難。

●看成因／異常高溫海水 加速颶風生成

NOAA衛星雲圖顯示，貝羅的結構完整。(圖／法新社)

《美國有線電視新聞網》分析，破紀錄颶風「貝羅」成為大西洋史上最早生成的5級颶風，凸顯氣候變遷和暖化對世界的影響愈來愈劇烈。

颶風觀測有紀錄以來，先前僅一次在7月出現5級大西洋颶風的紀錄，即2005年7月16日的「艾蜜莉」。

每個颶風的成因都很複雜，很難將個案完全歸咎於氣候變遷。就貝羅而言，異常高溫的海水被公認為它如此強大的關鍵。

強烈風暴通常只會在夏季後期、海溫升高後出現。颶風的發展條件通常在海平面溫度高於攝氏27度的環境，而貝羅路徑的海域水溫都接近攝氏30度。

在其他條件相同的情況下，溫暖海水代表會生成更強烈的颶風，因為風暴可以吸納更多能量，從而提高風速。

美國羅文大學環境科學助理教授安卓‧賈納解釋，「當地球暖化時，海洋表面的溫度也會提高，而溫暖海水是颶風的重要『燃料』。」

在大西洋颶風的主要發展區域，海洋熱含量（ocean heat content，指海洋吸收和儲存的熱能）通常要到9月才會具備生成颶風的條件。9月是大西洋颶風季最活躍的時期，因為海面通常在夏末最溫暖。

5級颶風在夏初出現很罕見，但它的強度符合颶風在暖化情況下的發展預期。專家預測，颶風的數量並未增加，但隨著氣溫升高，會出現更多更強烈的颶風。

國家海洋暨大氣管理局「地球物理流體動力學實驗室」研究員村上裕之解釋：「尚不清楚氣候變遷對於貝羅生成的影響有多大，但我們的氣候模型闡明，由於全球暖化加劇，未來颶風的平均強度也會增加。」

●看數據／歷年最熱6月 連13月破紀錄

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（CCCS）8日表示，今年6月是全球有紀錄以來最熱的6月，這是全球連續13個月出現空前高溫，每一個月都刷新先前的氣溫紀錄。今年上半年，全球多地出現極端破壞性天氣，如洪災和熱浪。

CCCS研究員布諾坦普說：「這不只是統計上的奇特現象，而是凸顯一種大規模且持續不斷的氣候轉變。就算這種特殊的連續極端現象在某個時間點結束，隨著地球持續暖化，我們也一定會看到新紀錄被超越。」

布諾坦普表示，只要人類繼續製造溫室氣體，這種趨勢就「無法避免」。

不只陸地溫度節節高升，大西洋、北太平洋和印度洋的海平面水溫也刷新紀錄。今年6月的海平面溫度締造新的里程碑，連續15個月創新高。

CCCS資深科學家尼可拉斯形容此現象「令人震驚」，所幸全球即將進入降溫的「反聖嬰現象」時期，「可預期全球氣溫會在未來數月下降」。

●亞洲篇／麥加朝覲 熱死上千人 學校停課 影響受教權

中國江西省九江市3日也淹水，街道變河道。(圖／法新社)

跨國研究學者分析氣候數據發現，氣候變遷讓致命熱浪變得更頻繁且極端，影響亞洲數百萬學生和弱勢族群。

瑞典、馬來西亞、荷蘭、美國、英國和黎巴嫩跨國科學團隊，分析氣候變遷如何改變三個亞洲地區出現極端高溫的機率和強度，這三區畫分為(1)西亞：敘利亞、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦和約旦，(2)東亞：菲律賓，以及(3)南亞和東南亞：印度、孟加拉、緬甸、寮國、越南、泰國和柬埔寨。

災民拿鏟子、提水桶，清理街道淤泥。(圖／美聯社)

今年4月到5月的創紀錄極端高溫，影響整個亞洲大陸，多處連日高溫突破攝氏40度，嚴重影響難民、遊民和戶外工作者，也導致農作物減產與歉收。

熱浪可謂致命極端天氣事件，但因此死亡的人數常被低估。今年麥加逾1300名朝覲者在徒步期間死於熱傷害，引起國際關注。

酷暑也影響學生的受教權，部分政府與學校考量高溫而延長假期、停課或提早下課，影響數百萬名學生。極端高溫迫使南亞和東南亞數千所學校停課，這些地區在新冠肺炎疫情期間也曾停課避疫，雙重打擊擴大低收入家庭學童面臨的教育落差，增加受影響學生未來輟學的風險。

此外，炎熱天氣對建築工人、運輸業司機、農民、漁民等特定戶外工作族群的影響特別明顯且嚴重，可能讓他們生病的風險增加，且因工時減損而影響收入。

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