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好讀周報／全球下個危機是太陽？華盛頓郵報：不需恐慌 但要預先準備

聯合報／ 好讀周報
兩年前的太陽風暴在挪威引發極為罕見的粉紅色極光。（圖／臉書）
兩年前的太陽風暴在挪威引發極為罕見的粉紅色極光。（圖／臉書）

文／編譯田思怡

《華盛頓郵報》主筆群似乎未卜先知刊出社論，警告全球下一場危機可能來自太陽，各國政府和民間應及早做好準備。

社論指出，末日和災難電影經常出現大停電、無線電大亂、網路內爆的場景，而這些威脅可能來自太陽。

太空中也有天氣變化和風暴，太陽系最大的暴風點是太陽。華郵社論舉出太陽風暴的破壞力，例如，太陽火焰的輻射會干擾高頻無線電訊號和衛星，距地球較遠的通訊和地球觀測衛星首當其衝，嚴重的太陽風暴也可能造成靠近地球的衛星故障，甚至與其他在軌道上或大氣層中的物體相撞。

太陽風暴產生的磁暴可能破壞電網，全球網路依賴的海底光纖電纜可能中斷幾分鐘到幾小時。

社論指出，人類不需要恐慌，而是要有所準備。科學家還不能預測太陽閃焰，但可以觀測閃焰和日冕物質拋射。最近，美國地質調查局與NOAA合作，提供即時地圖給電力公司，指出可能受到磁暴襲擊的地點，以便在磁暴來襲時做出明智決定，必要時調整或切斷電力供應。

NOAA和美國國家太空總署（NASA）的衛星在距離地球100萬英里處監測太陽，在日冕物質拋射可能影響電網的1小時之前向電力公司發出警報，電力公司可把握時間將老舊的變壓器換新，或以防電磁干擾的「法拉第籠」（Faraday cage）保護重要設備，但這些防護措施的成本很高，估計若要保護全美電網，每年需花費255億美元，而防護衛星和海底電纜也需要相同的計畫。

NASA 太空 太陽 好讀周報 衛星 風暴

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